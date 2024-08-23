Демократка пообещала, что на посту президента Штатов обеспечит, чтобы ее страна имела самую смертоносную силу в мире.

Вице-президент США и кандидат в руководители американского государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае избрания на пост президента будет поддерживать Украину.

Такое обещание чиновница дала, когда объявляла, что принимает номинацию на пост лидера Штатов, сообщает "Голос Америки". "Как президент, я буду поддерживать Украину и наших партнеров по НАТО... Как главнокомандующая, я обеспечу, чтобы Америка имела самую сильную и смертоносную силу в мире", - сказала вице-президент.

Харрис официально приняла номинацию от Демократической партии в президенты в Чикаго во время выступления на национальном съезде этой политсилы.

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В центре внимания выборы в США 2024 - что известно

Президентские выборы в Штатах должны состояться 5 ноября текущего года. В выборной гонке от Демократической партии должен был участвовать действующий президент Джо Байден, однако он недавно снял свою кандидатуру.

На национальном съезде Демократической партии в Чикаго американский лидер заявил, что не склонялся перед российским диктатором Владимиром Путиным, и Камала Харрис тоже этого делать не будет. Стоит отметить, что конкурентом демократа на выборах является республиканец Дональд Трамп.

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