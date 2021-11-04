Молодой человек записал видеообращение с призывом о помощи.

В российском аэропорту "Внуково" застрял парень из Йемена. 24-летний Али потерял возможность въехать в РФ или улететь домой, и с 29 октября он сидит в транзитной зоне аэропорта без документов и еды.

Об этом пишет Telegram-канал Mash, публикуя его видеообращение с призывом о помощи.

"Али поехал жить в Россию в 2018 году. Оставаться в Йемене он не мог из-за гражданской войны. Этим летом истекал срок визы. Али предложили ненадолго выехать за рубеж, чтобы обновить документы, и вернуться. По его словам, он выбрал Абхазию – там не вышло. Тогда парень оформил Fan ID на матч Евро в Питере, чтобы было время заняться визой в России. Не успел – срок действия Fan ID закончился", – говорится в сообщении.

В связи с этим парень решил сделать все в Турции, но там его развернули и отправили обратно в Москву.

Читайте также"Немножко животное": россиянка справила нужду в аэропорту Шанхая (видео)"Транзитная виза уже закрыта, поэтому Али не может никуда деться, чтобы заняться обыкновенной. Без неё его могут пустить, например, на Гаити, но, по словам Али, пограничники забрали паспорт и пока не отдают. За помощью парень обратился к волонтерам "Альтернативы". Надеется не повторить судьбу Тома Хэнкса в "Терминале", – отмечается в подписи к его видеообращению.

Ранее сообщалось, как в аэропорту "Внуково" 43-летний неадекватный кубинец Дуэнос Ордэро несколько часов ползал под потолком на высоте пятиэтажного здания.

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Автор: Катерина Шварц