Это первый раз, когда мы слышим от израильтян какие-либо указания на то, что они знают, где на самом деле находятся командиры ХАМАСа.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант подтвердил, что силы ЦАХАЛа находятся в центре города Газа. Он добавил, что лидер ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар окружен в бункере. Но где находится этот бункер, министр не уточнил, пишет Sky News.

Галлант сказал, что Израиль не будет править Газой после войны, как и ХАМАС.

Марк Стоун, который ведет репортаж из Сдерота в Израиле, говорит, что сообщение министра обороны Израиля содержало три "важных" момента.

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По словам Стоуна, комментарии министра стали подтверждением того, что израильские войска находятся "в самом сердце" города Газа. Город Газа является "одним из самых густонаселенных районов планеты, и часть населения переехала, но далеко не все", говорит он.

Стоунз отмечает, что для израильских войск это будет самая "сложная городская боевая обстановка, с которой придется иметь дело любому солдату". По его словам, если солдаты будут находиться на земле, любые авиаудары "потенциально могут быть более точными".

Второй важный момент, по словам Стоуна, заключается в том, что, по словам министра, лидер ХАМАС Яхья Синвар был окружен в бункере.

"Это первый раз, когда мы слышим от израильтян какие-либо указания на то, что они знают, где на самом деле находятся командиры ХАМАСа", - говорит он.

Третий важный момент, по словам Стоуна, заключается в том, что министр заявил, что "не будет технической или гуманитарной паузы до тех пор, пока не будут освобождены заложники".

Похоже, это противоречит Нетаньяху, который ранее предположил, что технические паузы могут быть возможны до того, как заложники, удерживаемые ХАМАСом, будут освобождены.

"Это говорит о расколе, который был столь очевиден внутри самого израильского военного кабинета", - говорит Стоун.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Город Газа сейчас окружен, и ЦАХАЛ действует в городе, заявил Биньямин Нетаньяху. По его словам, ЦАХАЛ усиливает давление на ХАМАС и убил "многих террористов", в том числе подпольных.

Ранее он заявил, что рассмотрит возможность "небольших тактических пауз" в боевых действиях, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи или выход заложников из сектора Газа.

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