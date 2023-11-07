По его словам, правительство эвакуировало более 100 000 человек в Израиле из своих домов.

Город Газа сейчас окружен, и ЦАХАЛ действует в городе, заявил Биньямин Нетаньяху. По его словам, ЦАХАЛ усиливает давление на ХАМАС и убил "многих террористов", в том числе подпольных.

"ХАМАС теперь обнаруживает, что мы приходим в такие места, о которых они никогда не думали", - сказал он, пишет Sky News.

Премьер-министр заявил, что израильские силы "уничтожили штаб-квартиру, туннели и базы ХАМАС".

Видео дня

Обращаясь к северной границе, он заявил: "Если "Хезболла" начнет принимать участие в этой войне, она совершит ошибку всей жизни".

О возможности приостановки боевых действий он сказал: "У нас не будет прекращения огня, если заложники не вернутся домой".

По его словам, правительство эвакуировало более 100 000 человек в Израиле из своих домов.

"Мы полностью уничтожим способность ХАМАСа руководить сектором Газа. Израиль не остановится", - добавил он.

Война Израиля и ХАМАС - последние новости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассмотрит возможность "небольших тактических пауз" в боевых действиях, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи или выход заложников из сектора Газа. При этом он снова отклонил призывы к полному прекращению огня.

Вас также могут заинтересовать новости: