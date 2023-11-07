Премьер Израиля исключает возможность всеобщего прекращения огня и рассчитывает взять "ответственность за безопасность" в секторе Газа на "неопределенный период".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассмотрит возможность "небольших тактических пауз" в боевых действиях, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи или выход заложников из сектора Газа. При этом он снова отклонил призывы к полному прекращению огня.

Как пишет ABC News, говоря о том, кто должен управлять территорией сектора Газа после окончания боевых действий, Нетаньяху сказал: "Израиль будет в течение неопределенного периода времени… нести полную ответственность за безопасность [в Газе], потому что мы видели, что происходит, когда у нас нет этой ответственности за безопасность".

Нетаньяху сказал, что всеобщее прекращение огня будет препятствовать военным усилиям его страны, но приостановка боевых действий по гуманитарным соображениям будет по-прежнему рассматриваться в зависимости от обстоятельств.

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"Что касается тактических пауз - час сюда, час туда - они у нас были и раньше. Я полагаю, что мы проверим обстоятельства, чтобы позволить товарам, гуманитарным товарам попасть туда, или нашим заложникам, отдельным заложникам, уйти. Однако я не думаю, что будет достигнуто общее прекращение огня", - сказал Нетаньяху ABC News.

"Я думаю, что это помешает военным усилиям. Это помешает нашим усилиям по освобождению наших заложников, потому что единственное, что работает на этих преступников из ХАМАСа, - это военное давление, которое мы оказываем", - добавил премьер Израиля.

Президент США Джо Байден обсудил такие паузы и возможные освобождения заложников в телефонном разговоре с Нетаньяху в понедельник, подтвердив свою поддержку Израиля, подчеркнув при этом, что он должен защищать мирных жителей Газы, сообщили в Белом доме.

Нетаньяху подтвердил, что пауза в военных действиях будет, если ХАМАС согласится на освобождение заложников. "Для этой цели будет прекращение огня", - сказал премьер.

Война в Израиле 2023 - новости

Как сообщал УНИАН, после атаки террористов группировки ХАМАС на юг Израиля 7 октября, когда они убили 1400 человек и захватили 240 заложников, Израиль подвергает сектор Газа ежедневным авиаударам, в результате которых, по словам представителей подконтрольного ХАМАСу минздрава Газы, погибло более 10000 палестинцев, в том числе около 4100 детей.

Окружив густонаселенный город Газа на севере анклава, где базируется исламистская группировка ХАМАС, израильские военные заявили, что захватили комплекс боевиков и собираются атаковать тех, кто скрывается в подземных туннелях. В ЦАХАЛе также заявляют, что боевики ХАМАСа создают свои базы вблизи или внутри гражданских объектов, что приводит к большому количеству жертв среди мирного населения.

И Израиль, и ХАМАС отвергают призывы к прекращению боевых действий. Израиль заявляет, что сначала следует освободить заложников. ХАМАС же заявляет, что не освободит пленных и не прекратит боевые действия, пока сектор Газа находится под атакой.

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