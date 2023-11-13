Израиль утверждает, что больница расположена над туннелями, в которых находится штаб боевиков ХАМАС.

В понедельник израильская армия достигла ворот главной больницы города Газа, основной цели в их битве за контроль над северной половиной сектора Газа. В больнице, по словам медиков, пациенты, включая новорожденных, умирали из-за нехватки топлива.

Представитель министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф Аль-Кидра, находившийся в больнице Аль-Шифа, сообщил, что за последние три дня в результате осады больницы и отключения электроэнергии умерли 32 пациента, включая трех новорожденных. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что по меньшей мере 650 пациентов все еще находились внутри, желая, чтобы их эвакуировал Красный Крест или какое-то другое нейтральное учреждение в другое медицинское учреждение. Израиль утверждает, что больница расположена над туннелями, в которых находится штаб боевиков ХАМАС, которые виноваты в тяжелом положении больницы, поскольку используют пациентов в качестве щита, что ХАМАС отрицает.

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"Танки стоят перед больницей. Мы находимся в полной блокаде. Это абсолютно гражданский район. В больнице остаются только больничное оборудование, пациенты, врачи и другие гражданские лица. Кто-то должен остановить это", - сказал по телефону хирург больницы доктор Ахмед Эль Мокхаллалати.

"Они разбомбили резервуары с (водой), колодцы с водой, кислородный насос. Они разбомбили все в больнице. Так что нам вряд ли удастся выжить. Мы говорим всем: больница больше не является безопасным местом для лечения пациентов. Мы причиняем вред пациентам, содержа их здесь", - добавил он.

Появились также новые опасения, что война может распространиться за пределы сектора Газа, что приведет к эскалации столкновений на северной границе Израиля с Ливаном, а также к нанесению Соединенными Штатами авиаударов по объектам связанных с Ираном ополченцев в соседней Сирии.

С тех пор как израильские сухопутные войска вошли в сектор Газа в конце октября и быстро окружили город Газа, боевые действия сконцентрировались вокруг Аль-Шифы, крупнейшей больницы анклава.

Представитель министерства здравоохранения сектора Газа Аль-Кидра сообщил, что израильский танк сейчас стоит у ворот больницы. Израильские снайперы и беспилотники открыли огонь по больнице, лишив возможности передвигаться медикам и пациентам. "Мы осаждены и находимся внутри круга смерти", - сказал он.

Израиль сказал мирным жителям покинуть регион, а медикам - направить пациентов в другое место. Он также заявил, что попытался эвакуировать младенцев из палаты для новорожденных и оставил 300 литров топлива для аварийных генераторов у входа в больницу, но ХАМАС заблокировал эти предложения.

Аль-Кидра сказал, что 300 литров топлива хватит на полчаса, а Шифе нужно 8-10 тысяч литров топлива в день, доставляемое Красным Крестом или международным агентством. Израильский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что 300 литров может хватить на несколько часов, поскольку работало только отделение неотложной помощи.

Доктор Эль Мокхаллалати, хирург, сказал, что недоношенных детей, которые обычно находились бы в отдельных инкубаторах, выстраивали в ряд по восемь человек к одной койке и согревали всеми оставшимися силами. По его словам, после смерти троих в неонатальном отделении осталось 36 человек. "С каждым днем мы ожидаем, что потеряем еще больше из них", - сказал он.

Вторая крупная больница на севере сектора Газа, Аль-Кудс, также прекратила работу. Палестинский Красный Полумесяц заявил, что он был окружен сильным обстрелом, а колонна автомобилей Красного Креста, отправленная для эвакуации пациентов и персонала, не смогла добраться до него.

Война в Израиле 2023 - новости

В прошлом месяце Израиль начал кампанию по уничтожению ХАМАС, террористической группировки, которая управляет сектором Газа, после того, как боевики ХАМАС вторглись на юг Израиля, убивая мирных жителей. По данным Израиля, в самый смертоносный день за всю его 75-летнюю историю погибло около 1200 человек и 240 были увезены в Газу в качестве заложников.

С тех пор тысячи жителей Газы были убиты, а более половины населения остались без крова в результате беспощадной военной кампании Израиля. Израиль приказал полностью эвакуировать северную половину сектора Газа. Медицинские власти сектора Газа заявляют, что погибло более 11 тысяч человек, около 40% из них - дети.

Конфликт, длившийся более месяца, поляризовал мир, и многие страны заявили, что даже шокирующая жестокость атак ХАМАС не оправдывает ответ Израиля, в результате которого погибло так много мирных жителей на густонаселенной территории, находящейся в осаде.

Израиль заявляет, что должен уничтожить ХАМАС, и вина за причинение вреда гражданскому населению ложится на боевиков, которые прячутся среди них. Он отверг требования о прекращении огня, которое, по его словам, лишь продлит страдания, предоставив ХАМАСу шанс перегруппироваться. Вашингтон поддерживает эту позицию, хотя и заявляет, что Израиль должен защищать гражданское население.

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