Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху комментируя слова Макрона, заявил, что страны должны осуждать ХАМАС, а не Израиль.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль прекратить убивать женщин и детей в секторе Газа. В интервью BBC он заявил, что таким бомбардировкам "нет оправдания" и добавил, что прекращение огня пойдет на пользу Израилю.

Признавая право Израиля на защиту, "мы призываем их прекратить эти бомбардировки" в Газе, сказал он. При этом Макрон также подчеркнул, что Франция "явно осуждает" террористические действия ХАМАС.

"Мы разделяем боль [Израиля]. И мы разделяем их желание избавиться от терроризма. Мы знаем, что означает терроризм во Франции", - сказал он.

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Президент Франции также надеется, что другие лидеры стран, в том числе в США и Великобритании, присоединятся к его призывам к прекращению огня.

Макрон отметил, что на конференции по гуманитарной помощи в Париже о войне в Газе "четкий вывод" всех присутствовавших правительств и агентств заключался в том, что "нет другого решения, кроме как сначала сделать гуманитарную паузу и перейти к прекращению огня, что позволит [нам] защитить... всех гражданских лиц, не имеющих ничего общего с террористами".

Французский президент подчеркнул, что продолжающимся бомбардировкам гражданского населения в секторе Газа "нет оправдания".

"Де-факто, сегодня гражданское население подвергается бомбардировкам. Этих детей, женщин, стариков бомбят и убивают. Поэтому для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться", - сказал Макрон.

"Это чрезвычайно важно для всех нас из-за наших принципов, потому что мы являемся демократическими странами. В среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также для безопасности самого Израиля, важно признать, что все жизни имеют значение", - отметил он.

Макрон подчеркнул, что не согласен с тем, что лучший способ для Израиля "защитить [себя] - это масштабная бомбардировка Газы", заявив, что это вызывает "негодование и плохие чувства" в регионе, что продлит конфликт.

Президент Франции также добавил, что в его обязанности не входит судить о том, было ли нарушено международное право.

"Я не судья. Я глава государства", - сказал он, добавив, что было бы неправильно критиковать Израиль подобным образом - "партнера и друга" - всего через месяц после нападения на него.

Реакция Израиля на слова Макрона

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху комментируя слова Макрона, заявил, что страны должны осуждать ХАМАС, а не Израиль.

"Преступления, которые Хамас совершает сегодня в секторе Газа, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и в любой точке мира", - говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Война в Израиле 2023 - новости

Как сообщал УНИАН, 7 октября группировка ХАМАС неожиданно атаковала Израиль, в результате чего, как сообщалось изначально, погибли более 1400 человек. Еще около 240 заложников были похищены и перевезены на территорию сектора Газа. 10 ноября Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что официальное число погибших в результате атаки снижено до 1200 человек.

В ответ на нападение ХАМАСа Израиль начал операцию "Железные мечи", совершая удары по территории сектора Газа, а также начал локальные наземные операции, заявляя своей целью полностью уничтожить группировку ХАМАС.

Израиль отмечает, что атакует военные объекты группировки в соответствии с международным правом и предпринимает шаги для уменьшения жертв среди гражданского населения, например, выпускает предупреждения перед ударами и призывает людей к эвакуации.

Спустя месяц израильских бомбардировок и почти две недели после того, как Израиль начал крупное наземное наступление на эту территорию, министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, заявило в пятницу, что 11078 человек были убиты, а 1,5 миллиона покинули свои дома. Тем временем, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимо приложить больше усилий, чтобы "минимизировать вред для палестинского гражданского населения".

Израиль заявил, что начнет ежедневные четырехчасовые военные паузы в некоторых частях северной части сектора Газа, продолжая свое наступление. Однако министр обороны подчеркнул, что паузы будут "локализованными" и "не отвлекут от боевых действий".

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