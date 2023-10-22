Пока что стычки с Хезболлой носят характер единичных нападений.

Если поддерживаемая Тегераном ливанская группировка "Хезболла" решит открыть против Израиля второй фронт на севере страны, то ЦАХАЛ нанесет мощный удар непосредственно по Ирану. Об этом заявил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат в интервью британской газете Daily Mail.

"План Ирана состоит в том, чтобы атаковать Израиль по всем направлениям. Если мы обнаружим, что они намерены атаковать Израиль, мы не просто нанесем ответный удар по этим фронтам, но ударим по голове змеи – по Ирану. Аятоллы в Иране не будут спокойно спать ночью, если они откроют Северный фронт", – сказал Баркат.

По его словам, в случае нападения на Израиль, Ливан и "Хезболла" заплатят "большую цену, аналогичную той, которую заплатит ХАМАС". Ранее после событий 7 октября израильские власти неоднократно заявляли, что намерены полностью уничтожить ХАМАС.

Видео дня

"Но этого недостаточно. Очень четкий сигнал в том, что мы также собираемся преследовать руководителей Ирана. Израиль имеет очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в Газе, - вы получите то же самое, если нападете на нас. Мы сотрем вас с лица земли", — заявил Баркат.

Хезболла, Иран и Израиль

Хезболла - военизированная шиитская организация, базирующаяся в Ливане и оказывающая значительное влияние на внутреннюю и внешнюю политику этой страны. Хезболла декларирует своей целью создание в Ливане исламского теократического государства по примеру Ирана, на который группировка открыто ориентируется. Группировка имеет большую финансовую и военную поддержку от Ирана и Сирии. Большое количество боевиков этой организации имеет значительный опыт участия в войне на территории Сирии.

Как писал УНИАН, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и начала ответных бомбардировок Газы Хезболла активизировала свои нападения на северное пограничье Израиля. На данный момент схватки носят характер единичных нападений, но Хезболла предупредила, что начнет значительно более масштабное нападение, если ЦАХАЛ войдет в Газу.

Вас также могут заинтересовать новости: