Это уже вторая заблокированная резолюция за текущую неделю.

США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, в которой звучал призыв к "гуманитарной паузе" в боевых действиях между ХАМАС и армией Израиля. Это уже вторая заблокированная резолюция по этому вопросу, сообщает пресс-служба ООН.

Отмечается, что 12 из 15 членов Совбеза проголосовали за резолюцию, которую предложила Бразилия, но США наложили вето на документ. Еще две страны - Россия и Великобритания – воздержались. Как пояснила посол США Линда Томас-Гринфилд, сейчас нужна практическая дипломатия, которую в частности осуществляет Вашингтон в регионе.

"Израиль имеет неотъемлемое право на самооборону, как это отражено в статье 51 Устава ООН. Да, резолюции важны, и да, этот Совет [Безопасности ООН] должен высказаться. Но действия, которые мы предпринимаем, должны основываться на фактах на месте и поддерживать прямую дипломатию, которая может спасти жизнь", — отметила она, вспомнив в частности визит президента Джозефа Байдена и других высокопоставленных чиновников в Израиль.

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Посол Великобритании Барбара Вудворд заявила, что ее страна воздержалась от резолюции, поскольку в тексте должно быть более четко указано неотъемлемое право Израиля на самооборону, а также потому, что документ игнорирует тот факт, что ХАМАС использует гражданских как живой щит.

Реакция ООН на ситуацию вокруг Газы

Это было уже второе открытое заседание Совета по ситуации в Газе. Первую резолюцию, предложенную Россией, тоже с призывом к гуманитарному прекращению огня в Газе, отклонили в понедельник. Там текст не содержал упоминания или осуждения экстремистской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа.

На этом фоне руководство ООН заявляет о гуманитарном кризисе невиданных масштабов в секторе Газа. При этом звучат обвинение в адрес Израиля в нарушении международного права из-за блокады Газы.

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