Утверждается, что боевика ликвидировали во время авиаудара по одному из объектов в Газе.

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира спецназа ХАМАС, который руководил смертельными нападениями на южные кибуцы Нирим и Нир Оз в минувшие выходные.

В сообщении на официальной странице ЦАХАЛа в Твиттере утверждается, что Биллал аль-Кедра, командир так называемого Южного батальона Хан Юнис подразделения Нухба, был убит во время удара израильской авиации.

[Он] был ответственен за смертельный налет на кибуцы Нирим и Нир Оз. кроме того, были ликвидированы другие оперативники террористической организации ХАМАС, а также Палестинского исламского джихада", – сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В общей сложности, как утверждает Армия обороны Израиля, в течение ночи было поражено более 100 целей на территории Газы, включая командные центры ХАМАС и Исламского джихада, военные комплексы, десятки ракетных установок, пункты запуска противотанковых ракет и наблюдательные пункты.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, официальные власти Палестинской администрации выступают против эвакуации населения из северной части Сектора Газа, на чем настаивает Израиль. Об этом президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил во время телефонного разговора с Джо Байденом.

Также мы рассказывали, что из Израиля самолетом в Румынию были эвакуированы более 200 граждан Украины, в том числе более 60 детей. Следующий эвакуационный рейс должен состояться сегодня.

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