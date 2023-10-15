Официальные власти Палестинской администрации выступают против эвакуации населения из северной части Сектора Газа, на чем настаивает Израиль. Об этом сообщает агентство Reuters.
Накануне президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с руководителями Израиля и Палестинской автономии. В частности американский лидер озвучил позицию Вашингтона: дальнейшая поддержка Израиля со стороны США, но также необходимость оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Палестины.
В частности Байден предложил президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу свою полную поддержку в отношении "срочной необходимости гуманитарной помощи палестинскому народу, особенно в Газе".
Как сообщил после этого разговора офис Аббаса, палестинский лидер сказал Байдену, что он полностью отвергает идею перемещения палестинцев из Газы.
Здесь стоит отметить, что Махмуд Аббас представляет палестинскую администрацию в целом, но фактически его власть распространяется только на Западный Берег Иордана. Тогда как реальной властью в Секторе Газа является группировка ХАМАС, имеющая довольно напряженные отношения с администрацией Аббаса.
Война в Секторе Газа - последние новости
Как писал УНИАН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что продолжает наносить массированные авиаудары по объектам группировки ХАМАС в Секторе Газа. Параллельно идет подготовка к "значительной наземной операции" в секторе, она уже на стадии завершения.
На этом фоне из Израиля в Европу вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины. 207 украинцев, в том числе 63 детей, вывезли самолетом из Тель-Авива в румынский Бухарест. Следующий рейс планируется на воскресенье, 15 октября, в город Клуж, что тоже в Румынии.