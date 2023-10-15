На полной эвакуации гражданского населения из города настаивают власти Израиля.

Официальные власти Палестинской администрации выступают против эвакуации населения из северной части Сектора Газа, на чем настаивает Израиль. Об этом сообщает агентство Reuters.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с руководителями Израиля и Палестинской автономии. В частности американский лидер озвучил позицию Вашингтона: дальнейшая поддержка Израиля со стороны США, но также необходимость оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Палестины.

В частности Байден предложил президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу свою полную поддержку в отношении "срочной необходимости гуманитарной помощи палестинскому народу, особенно в Газе".

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Как сообщил после этого разговора офис Аббаса, палестинский лидер сказал Байдену, что он полностью отвергает идею перемещения палестинцев из Газы.

Здесь стоит отметить, что Махмуд Аббас представляет палестинскую администрацию в целом, но фактически его власть распространяется только на Западный Берег Иордана. Тогда как реальной властью в Секторе Газа является группировка ХАМАС, имеющая довольно напряженные отношения с администрацией Аббаса.

Война в Секторе Газа - последние новости

Как писал УНИАН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что продолжает наносить массированные авиаудары по объектам группировки ХАМАС в Секторе Газа. Параллельно идет подготовка к "значительной наземной операции" в секторе, она уже на стадии завершения.

На этом фоне из Израиля в Европу вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины. 207 украинцев, в том числе 63 детей, вывезли самолетом из Тель-Авива в румынский Бухарест. Следующий рейс планируется на воскресенье, 15 октября, в город Клуж, что тоже в Румынии.

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