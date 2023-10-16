Боевик был ликвидирован в результате авиаудара ЦАХАЛ по сектору Газы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС Муатаза Ида в результате удара по сектору Газа.

Как сообщает The Israel Times, Ид руководил Южным округом национальной безопасности террористической группировки ХАМАС. Он был убит в результате авиаудара по Газе.

Военные говорят, что вчера они поразили более 250 целей во всем секторе Газа, преимущественно на его севере. Цели включали военные штабы ХАМАС и Палестинского исламского джихада, наблюдательные посты и несколько мест запуска ракет.

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Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, официальные власти Палестинской администрации выступают против эвакуации населения из северной части Сектора Газа, на чем настаивает Израиль. Об этом президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил во время телефонного разговора с Джо Байденом.

Также мы рассказывали, что из Израиля самолетом в Румынию было эвакуирован более 200 граждан Украины, в том числе более 60 детей. Следующий эвакуационный рейс должен состояться сегодня.

Тем временем Израиль продолжает уничтожать топ-террористов. Вчера Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командующий спецназом ХАМАС, который руководил смертельными нападениями на южные общины Нирим и Нир Оз в минувшие выходные.

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