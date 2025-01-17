Израиль и ХАМАС подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня, - Axios

Это лишь первый этап соглашения. Что касается второго - его начнут обсуждать через 16 дней перемирия.

Израиль и ХАМАС официально подписали соглашение об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня. Документ был подписан 16 января в Дохе, Египет, пишет Axios со ссылкой на два источника знакомые с этим вопросом.

По данным издания, соглашение подписали представители Израиля, Катара, США и ХАМАСа после нескольких дней интенсивных переговоров. Со стороны США документ подписал главный советник Байдена по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк. Израильское правительство проголосует за ратификацию договоренности не раньше вечера субботы 18 января.

Соглашение предусматривает, что на первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, среди которых женщины, дети, мужчины старше 50 лет и раненые. Взамен Израиль освободит более 700 палестинских заключенных, в том числе 275 человек, которых обвиняют в убийстве израильтян, а также тысячу палестинцев, задержанных во время войны, но не причастных к атакам 7 октября.

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В Сектор Газа отправят 600 грузовиков с гуманитарной помощью и 50 бензовозов, 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов для перемещенных лиц.

Катар, Египет и США будут выступать гарантами выполнения соглашения. На 16 день перемирия стороны начнут переговоры по второму этапу соглашения. Он предусматривает освобождение остальных заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

В то же время, как сообщает издание, пока в Дохе продолжались переговоры о соглашении, партнеры премьер-министра Беньямина Нетаньяху по коалиционному правительству - министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир - заявили, что будут голосовать против соглашения.

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил в среду, если ХАМАС откажется от какой-либо части соглашения, США поддержат Израиль. Об этом проинформирован Нетаньяху. Также США обеспечат демилитаризацию Газы и уничтожение ХАМАСа, добавил Волц.

Израиль и ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа. Сообщалось, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно было вступить в силу 19 января.

В рамках соглашения ХАМАС должен освободить 33 израильтянина, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет. Со своей стороны Израиль освободит по 30 палестинских заключенных за каждого похищенного и по 50 за каждую женщину-солдата.

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