Считается, что заведение работало с 793 года.

Пандемия коронавируса обанкротила старейший паб Великобритании "Ye Olde Fighting Cocks", что в переводе означает "Старые боевые петухи". Считается, что заведение работало с 793 года.

Из-за коронавирусных ограничений, которые повлияли на поток туристов в стране, владелец паба был вынужден передать заведение во внешнее управление. Об этом говорится в его заявлении в Facebook.

Хозяин паба Кристо Тофалли пожаловался на повышение налоговых ставок – в сочетании с ограничениями коронавирусной пандемии они оказали "разрушительное воздействие" на его бизнес.

Читайте такжеПортугалия отменит тесты на коронавирус для вакцинированных туристов"Вместе с командой мы делали все, чтобы паб продолжал работу. Но последние два года стали беспрецедентными для нашей индустрии и победила нас всех, кто изо всех сил старался продолжать работу этого заведения и в будущем", - говорится в заявлении хозяина.

Он поблагодарил всех лояльных сотрудников, посетителей паба, особенно постоянных, а также иностранных клиентов, группы и музыкантов, которые играли в заведении и поддерживали бизнес.

Паб располагается в городе Сент-Олбансе графства Хартфордшир, что недалеко от Лондона. Считается, что заведение работает уже более 1200 лет, а в нынешнем виде здание появилось в 1539 году. Свое нынешнее название оно получило благодаря проводившимся там в начале XIX века петушиным боям.

Паб смог пережить войны и эпидемии чумы, однако с пандемией коронавируса справиться не смог. Заведение также внесли в Книгу рекордов Гиннесса как старейший паб в Англии, однако это утверждение оспаривается.

Напомним, самый известный храм Барселоны вновь открыли для туристов.

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