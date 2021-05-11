Тела десятков людей, которые, по предварительным данным, скончались от коронавируса, были выброшены на берег священной в Индии реки Ганг.
Об этом сообщает BBC.
Трупы могли оказаться в реке в рамках практики кремации жертв коронавируса вдоль реки Ганг в Уттар-Прадеш. Они были раздуты и частично сожжены.
С наступлением пандемии и ростом числа жертв коронавируса в Индии подняли стоимость кремации тел умерших от COVID-19.
Местный житель Чандра Мохан рассказал, что у людей нет денег на кремацию умерших родственников.
Как сообщает газета Times of India, из речки выловили 100-150 тел.
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Коронавирусный кризис в Индии
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