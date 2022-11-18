Судьи также оправдали певца, которого якобы подкупил Берлускони.

Суд в Италии оправдал бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони по делу о подкупе свидетеля.

Как сообщает Reuters, Берлускони, которому было предъявлено обвинение в том, что он якобы заплатил итальянскому певцу Мариано Апичелле 157 000 евро (162 000 долларов США) за ложь на судебном процессе, не признал себя виновным. В четверг, 17 ноября, прокурор по этому делу заявил в суде, что обвинения должны быть сняты, и судьи согласились.

Судьи также оправдали Апичеллу, которого якобы подкупил Берлускони для дачи показаний в другом деле, где итальянского политика обвинили в том, что он заплатил за секс с 17-летней марокканской танцовщицей из ночного клуба. С певца сняли обвинения в получении взятки, также были сняты обвинения в даче ложных показаний – истек срок для вынесения приговора.

Видео дня

Апичелла был постоянным приглашенным певцом на многих на вечеринках Берлускони Bunga Bunga. Защита заявляла, что с 2002 года Берлускони ежемесячно платил Апичелле гонорары или пожертвования, не связанные с обвинениями, которые выдвинул суд.

По словам адвоката Берлускони Франко Коппи, политик доволен решением суда, поскольку не было доказано, что имела место коррупционная сделка.

Судебные процессы против Берлускони

В октябре 2010 года стало известно, что Сильвио Берлускони звонил в полицейский участок с просьбой освободить 17-летнюю девушку Кариму "Руби" Эль-Махруг. Ее задержали за кражу, а также подозревали в посещении его вечеринок Bunga Bunga.

В июне 2013 года Берлускони признали виновным в том, что он платил ей за секс и злоупотреблял властью. В том же году он был исключен из парламента после осуждения по делу о налоговом мошенничестве. Летом 2014 года суд оправдал политика по делу о проституции.

Судебный процесс в Риме, завершившийся 17 ноября, – одно из трех взаимосвязанных дел против Берлускони, которые рассматривались в разных городах Италии.

В другом деле, находящемся на рассмотрении в Милане, Берлускони обвиняется в подкупе 24 свидетелей, в основном это молодые гости его вечеринок. Прокуратура в мае потребовала, чтобы он был заключен в тюрьму на шесть лет. Берлускони отверг обвинения, и приговор не ожидается до января 2023 года.

В прошлом году суд в Сиене оправдал Берлускони по делу о подкупе еще одного свидетеля. Прокуратура обжаловала это решение, но новая дата судебного разбирательства не назначена.

Вас также могут заинтересовать новости: