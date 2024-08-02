Лидера ХАМАСа ликвидировали дистанционно, бомбу заложили два месяца назад, - CNN

Израиль проинформировал США об операции уже после ее осуществления.

Политический лидер группировки ХАМАС Исмаил Хания, которого убили в среду в Тегеране, погиб от бомбы, которая была заложена в гостевом доме, где он остановился.

Как пишет CNN со ссылкой на информированные источники, бомба была спрятана около двух месяцев назад в гостевом доме. Она сдетонировала дистанционно, когда Хания был в своей комнате.

Иран и ХАМАС заявляют, что убийство совершил Израиль. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность. Как утверждает источник, официальные лица США были проинформированы об операции израильскими официальными лицами только после убийства.

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Убийство Исмаила Хании - что известно

Лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране 31 июля. Как пишет саудовское издание Al Hadath, частную резиденцию Хании поразили управляемой ракетой. Практически сразу после этого появились сообщения, что за атакой стоит Израиль.

Смерть политического лидера ХАМАС вызвала у экспертов опасения относительно начала ирано-израильской войны. Отметим также, что сын Исмаила Хании Абдул Салам заявил, что палестинцы "будут бороться, пока не достигнут свободы".

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