Военные надеются, что передовые технологии помогут во всем - от сенсорных операций до наземных транспортных средств и авиации.

Армия США планирует ускорить внедрение искусственного интеллекта (ИИ), в частности в целях обороны.

Как пишет Breaking Defense, военные повышают ставку на искусственный интеллект и работают над расширением планов закупок. Армия надеется, что передовые, порой спорные технологии, смогут помочь во всем - от сенсорных операций до наземных транспортных средств, авиации и учений.

По данным издания, эта тема обсуждалась на 16-м ежегодном симпозиуме по инженерии и технологиям наземных транспортных систем (GVSETS) в Нови, штат Мичиган.

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"Мы хотим иметь возможность принимать решения на основе рисков с некоторыми элементами управления", - заявил первый заместитель помощника секретаря армии по закупкам, логистике и технологиям (ASA(ALT) Янг Бенг.

По словам заместителя помощника секретаря армии Дженнифер Свонсон, в то же время ВС изучают проблему защиты ИИ:

"Мы должны защитить себя от всего, что наши противники предложат".

В рамках инициативы армии #DefendAI ищет поддержку компаний и академических кругов, включая июльский запрос на информацию (RFI) для лучшего понимания возможностей отрасли и сбора информации, связанной с тем, что она называет AI-LDF для ИИ и многоуровневой защиты.

Отделение также интересуется рисками, связанными с традиционными методами противостояния, таким как заражение данных и кража моделей, в дополнение к новым и будущим угрозам с потенциалом нарушения безопасности. Эти данные будут использоваться для информирования о требованиях к конкурсам и наградам.

Как подчеркивает Свонсон, цель состоит в том, чтобы обеспечить армию "общей картиной", и чтобы служба "не просила промышленность делать то, что невозможно".

"К концу августа мы должны получить все эти ответы. Нам понадобится немного времени, чтобы пересмотреть и проанализировать их. Но идея заключается в том, чтобы развивать то, что мы преподаем, на основе обратной связи, которую мы получаем", - добавила специалист.

Еще одна инициатива армии - проект Linchpin, в рамках которого подразделение намерено интегрировать ИИ и машинное обучение (МО) в программы модернизации оружия и датчиков, одновременно защищая оперативные данные.

Как объясняется, анонсированная в 2022 году Linchpin - это первая в истории армии программа, которая, как ожидается, предоставит масштабные возможности ИИ и МО. Она призвана обеспечить более быструю обработку, использование и распространение разведывательных данных.

В октябре 2023 года были заключены контракты Linchpin с Booz Allen Hamilton и Red Hat на поддержку исследовательских усилий в области прослеживаемости, наблюдаемости, заменяемости и потребления (TORC) для гарантии целостности модели и данных, открытости данных и разработки модульной архитектуры открытых систем (MOSA).

Свонсон подчеркнула, что в ближайшие годы должны быть объявлены и другие соглашения Linchpin.

Как пишет Breaking Defense, в марте 2024 года ASA(ALT) объявила о своем Плане внедрения ИИ, который включает несколько усилий в течение 100- и 500-дневного окна выполнения. Планируется создать основу ИИ для будущих программ, 100-дневная часть была недавно завершена. Между тем 500-дневная инициатива, реализация которой сейчас продолжается, направлена на выявление возможных пробелов в отрасли.

Напомним, исследователи Microsoft заявили, что связанные с правительством Ирана хакеры пытались взломать учетную запись "высокопоставленного чиновника" в рамках президентской кампании в США в июне, через несколько недель после того, как была взломана учетная запись американского чиновника окружного уровня. Как пишет Reuters, эти взломы были частью попыток иранских группировок повлиять на президентские выборы в США в ноябре.

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