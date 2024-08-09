В частности иранская группа запускала "тайные" новостные сайты с искусственным интеллектом.

Исследователи Microsoft заявили, что связанные с правительством Ирана хакеры пытались взломать учетную запись "высокопоставленного чиновника" в рамках президентской кампании в США в июне, через несколько недель после того, как была взломана учетная запись американского чиновника окружного уровня, пишет Reuters.

"Эти взломы были частью попыток иранских группировок повлиять на президентские выборы в США в ноябре", - говорят исследователи в отчете, который не содержит никаких подробностей о "чиновнике", о котором идет речь.

В издании отметили, что отчет появился после недавних заявлений высокопоставленных чиновников разведки США о том, что они видели, как Иран активизировал использование подпольных аккаунтов в соцсетях, чтобы посеять политическую рознь в США.

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В то же время миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке сообщила агентству Reuters, что его кибермощности являются "оборонительными и пропорциональными угрозам, с которыми он сталкивается", и что он не планирует осуществлять кибератаки.

"Президентские выборы в США являются внутренним делом, в которое Иран не вмешивается", - подчеркнули в миссии в ответ на обвинения в отчете Microsoft.

"Группа, управляемая разведывательным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), направила электронное письмо с фишингом высокопоставленному чиновнику президентской кампании, а другая группа, имеющая связи с КСИР, скомпрометировала учетную запись пользователя с минимальными правами доступа в правительстве на уровне округа", - добавили в отчете.

В документе отметили, что эта деятельность является частью более широких усилий иранских группировок, которые направлены на получение разведывательной информации о политических кампаниях в США и нацелены на колеблющиеся штаты. В отчете также говорится о том, что учетная запись работника округа была взломана в мае в рамках более широкой операции "распыления паролей" - когда хакеры массово используют общие или утечки паролей на многих учетных записях, пока не смогут взломать одну из них.

"Хакеры не смогли получить доступ к другим аккаунтам через эту брешь, и их цели были об этом уведомлены", - подчеркивают в отчете.

Кроме того, исследователи сообщили, что иранская группа запускала "тайные" новостные сайты, которые использовали искусственный интеллект для извлечения контента с легальных новостных сайтов и были нацелены на американских избирателей, находящихся на противоположных сторонах политического спектра.

Выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, команда Дональда Трампа набросилась на кандидата в вице-президенты Тима Волза от Камалы Харрис. Они считают, что выбор Уолза поможет им аргументировать, что Харрис является радикальным либералом.

Также новый опрос показал, что Камала Харрис минимально, но стабильно, начинает опережать Дональда Трампа. Так, на общенациональном уровне Камала Харрис имеет поддержку 50% избирателей, а Дональд Трамп - 49%.

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