Также он заявил, что Украина "вернется" к РФ и Беларуси.

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным Александр Лукашенко поведал ему, что Украина и страны Балтии ищут "за морями лучшей жизни", хотя вместо этого могли бы работать с РФ.

Об этом сообщил телеграм-канал "Пул первого" и росСМИ. "Какая страна могла бы представить такие возможности такой стране как Беларусь? Ведь мы в России... не видим никаких проблем… Ни одна страна не способна была бы так относиться, как вы относитесь к Беларуси", - заявил он.

"Я проецирую: а что мешало Украине, балтийским странам так же работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий... Давайте двигаться в этом направлении. Нет, не хочется, ищут за морями лучшей жизни", - высказал свое мнение Лукашенко и добавил, что Украина "вернется" к РФ и Беларуси.

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"Думаю, они вернутся к нам. Деваться некуда", - сказал Лукашенко.

Заявления Лукашенко об Украине

Ранее самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко выражал уверенность, что украинский лидер Владимир Зеленский "начинает понимать" необходимость политического решения войны в Украине.

С первых дней полномасштабной войны Беларусь предоставила РФ свою территорию для наземного вторжения в Украину с севера и для нанесения воздушных ударов. Тогда Лукашенко говорил, что своим вторжением в Украину Россия якобы защитила Беларусь. По версии диктатора, украинцы планировали наступление на оккупированную часть Донбасса и на Беларусь, а россияне якобы сорвали это все.

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