Беларуский диктатор проболтался, что внимательно смотрел пресс-конференцию украинского президента.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский "начинает понимать" необходимость политического решения войны в Украине.

Отвечая на вопросы придворных российских "журналистов" во время своего визита в Санкт-Петербург, беларуский диктатор мимоходом признался, что внимательно смотрел недавнюю пресс-конференцию Зеленского и увидел в поведении украинского президента готовность уступить агрессору.

"Думаю, что сейчас самый шанс – будем с ними (украинцами – УНИАН) как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах. Сейчас это уже и до политиков дошло. Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать", – заявил Лукашенко.

Что говорил Зеленский на пресс-конференции

Как писал УНИАН, 19 декабря Владимир Зеленский дал итоговую в 2023 году пресс-конференцию, на которой среди прочего заявил, что вопрос мирных переговоров с Россией на сегодня не актуален. По его словам, он не видит такого запроса от России.

Также Зеленский скептически отнесся к идее заморозки войны на текущей линии соприкосновения, что многие в Европе называют победой в том смысле, что удалось сохранить государство как таковое. Зеленский уверен, что воевать нужно до убедительной победы, иначе нет гарантий, что Россия в скором времени не начнет новую агрессию уже с нынешних рубежей.

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