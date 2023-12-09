Белорусский диктатор планирует посетить "ряд стран" африканского континента, какие именно - не уточняется.

В субботу, 9 декабря, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал визит в Африку. Об этом сообщают белорусские СМИ. В то же время пресс-служба Лукашенко обнародовала видео встречи диктатора в аэропорту в Экваториальной Гвинее.

По данным масс-медиа, в рамках турне Лукашенко посетит ряд арфиканских стран, впрочем, какие именно - не уточняется.

Как информирует пресс-служба, работа "будет направлена на интенсификацию взаимодействия по всем взаимовыгодным направлениям". Кроме того, Лукашенко хочет установить прочные связи Беларуси со странами Африки.

Последние новости об Александре Лукашенко

В начале декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко съездил "на ковер" к Си Цзиньпину. Целью визита был диалог с Си относительно торгово-экономического сотрудничества Китая и Беларуси.

В ноябре Лукашенко заявил, что Украина "будет наша", а Зеленский собирается сбежать. Белорусский диктатор подчеркнул, что из-за обострения арабо-израильского конфликта Украина отходит на второй план и партнеры от нее отвернутся.

Также УНИАН сообщал, что Лукашенко заявил, что в Беларуси через год будет современное оружие. По его словам, Беларусь "выбрала тактику активной защиты".

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