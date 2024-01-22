Беларуский диктатор всегда беспокоился, что страна не имеет своих ракет.

Старший советник лидера беларуского демократического сопротивления Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал, почему Лукашенко именно сейчас вышел с заявлением о том, что Беларусь уже имеет ядерные ракеты "Искандер".

В эфире общенационального телемарафона беларуский оппозиционер заметил, что Лукашенко готовился к ядерному оружию уже давно, можно сказать "это его детская мечта". "Он всегда переживал, что Беларусь не имеет своих ракет. Представьте, чтобы было во время правления Лукашенко еще и с ядерными ракетами, в течение последних 30 лет, сейчас его мечты сбываются, но он осознает что эти ракеты не его, а российские. Он постоянно демонстрирует лояльность, потому что понимает, что эти ракеты не его собственный инструмент влияния на соседей, а это инструмент, в том числе Путина, для контроля над Беларусью", - акцентировал он.

Также пропагандистский нарратив Путина и Лукашенко о передаче ядерного оружия Беларуси направлен на запугивание Запада. "В первую очередь соседних стран, США и Западной Европы ядерными зарядами, чтобы заставить их остановить поддержку Украины", - подчеркнул Вячорка.

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По его словам, беларусы вообще негативно относятся к ядерной энергетике и к ядерному оружию, поскольку Беларусь - это одна из стран, которая пострадала от Чернобыля. И никакая пропаганда не способна изменить мнение граждан в этом вопросе. "Хотя каждый день Лукашенко повторяет, что ядерные ракеты на территории - это зонт, который защитит Беларусь от войны. Но эта ложь уже не работает", - пояснил он.

Из-за этого беларуское общество очень негативно относится к тому, что на территории их страны расположено чужое ядерное оружие. "По опросам еще более полугода назад, 63% были против размещения ядерного оружия. Конечно есть адепты "русского мира" и Лукашенко, которых до 27%, которые за любую милитаризацию, но это абсолютное меньшинство", - акцентировал он.

Это касается и участия Беларуси в войне, даже в 2022 году не было такой консолидированной консенсусной антивоенной позиции общества, которая есть сейчас. Поэтому, размещение ядерного оружия Лукашенко делает без какой-либо общественной поддержки. "Вся информация о том, где это оружие размещено, засекречена. Они боятся актов саботажа, партизанских действий, как это было еще с начала войны в 2022 году. Для Лукашенко - это очень болезненная тема, как бы эти ядерные ракеты не сыграли против него самого и не вызвали бунт даже среди его собственного окружения", - подчеркнул Вячорка.

По словам оппозиционера, не все беларусы имеют доступ к независимым медиа ресурсам, поэтому часть граждан просто не понимает, что происходит или не знает о ядерных ракетах. В то же время, среди городского населения, имеющего доступ к интернету, есть четкое осознание, что Лукашенко втягивает беларусов в войну. Хотя не все люди "готовы бросаться под танки или Искандеры", но в большинстве своем понимают высокий риск того, что Беларусь станет полем боевых действий, это их пугает.

Кроме того, оппозиционер отметил, что движение сопротивления в Беларуси очень в сложном состоянии, в частности, насчитывается около 5 тысяч политических заключенных, которые получили сроки за антивоенные и проукраинские выступления.

"Впрочем очень активно действуют киберпартизаны, которые взламывают государственные системы институтов, а также партизанские союзы совершают небольшие акты саботажа. Сейчас риск таких действий очень велик, ведь людей арестовывают практически за комментарии в соцсетях. Поэтому организовать уличные протесты пока невозможно, но сетью маленьких союзов сопротивления действуют. Также в середине системы люди сливают полезные документы и данные о настроениях в армии, правительстве, даже в администрации Лукашенко. И там не так все так "розово", как это рисует режим", - констатировал Вячеслав.

Ядерное оружие в Беларуси: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь безвозмездно получила от России ядерные ракеты "Искандер". Он отметил, что полученные у Москвы ракеты могут быть направлены против Польши.

О намерениях разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, по личной просьбе беларуского диктатора Александра Лукашенко, еще в конце марта 2023 года заявлял Путин. Летом российский диктатор уточнял, что размещение ядерного оружия в Беларуси "идет по плану".

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