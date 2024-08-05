Гражданским самолетам рекомендовано держаться подальше от Ирана в ближайшее время.

Тегеран выпустил предупреждение для гражданской авиации с призывом избегать иранского воздушного пространства в ближайшее время. Предостережение вышло на фоне продолжающихся угроз иранских официальных лиц напасть на Израиль, пишет The Wall Street Journal.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора сообщил министрам иностранных дел стран "Большой семерки", что Тегеран может напасть на Израиль в течение ближайших 24-48 часов. 24 часа с того момента уже истекли.

По словам одного из дипломатов, проинформированного о содержании разговора Блинкена с представителями G-7, ожидается, что атака Ирана на Израиль будет иметь подобный масштаб к атаке, которая была в апреле. Тогда были запущены одновременно сотни ракет и беспилотников.

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Израиль заявил, что готов защититься от любого удара и ответить на него. Вашингтон заявил, что поможет защитить Израиль.

Иранское предостережение для гражданской авиации поступило в 8:45 утра по Киевскому времени. Как отмечает WSJ, подобный тип авиационных предостережений используется авиационными органами государств для предоставления важной экстренной информации и по сути является запретом на полеты для гражданской авиации без каких-либо дополнительных указаний или обоснований.

Новое обострение на Ближнем Востоке

Как писал УНИАН, на прошлой неделе в Тегеране от взрыва бомбы погиб политический лидер группировки ХАМАС Исмаил Хания, который присутствовал на инаугурации нового президента Ирана. Считается, что за его ликвидацией стоит Израиль, хотя официально еврейское государство этого не признавало.

После этого Иран начал угрожать проведением "спецоперации" против Израиля в качестве мести. В Иране обещают "внушить глубокое сожаление" в Израиль.

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