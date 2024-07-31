Какой именно будет эта "спецоперация", пока неизвестно.

Иран проведет "спецоперацию" против Израиля в качестве мести за ликвидацию лидера группировки "Хамас" Исмаила Хании. Об этом заявил представитель Ирана в ООН Саид Иравани, которого цитирует Iran Observer.

"Ответом на убийство будет фактически более жесткая спецоперация, направленная на то, чтобы вселить глубокое сожаление в преступника", - заявил представитель Ирана в ООН

Как пишет Reuters, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль дал основания для "жестокого наказания для себя", и обязанностью Тегерана является отомстить за смерть лидера ХАМАС, поскольку это произошло в иранской столице.

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Источники Reuters сообщили, что высший орган безопасности Ирана собрался, чтобы определить стратегию в ответ на смерть Хании.

Ликвидация Исмаила Хании: что известно

Лидер политического крыла палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране утром 31 июля. Вместе с Ханией погиб один из его охранников. По предварительной информации, в его дом попала ракета, выпущенная из самолета.

Мустафа Баргути, генеральный секретарь Палестинской национальной инициативы, сказал, что смерть Хании является "серьезным событием" и что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "хочет региональной войны, и он хочет втянуть Соединенные Штаты в конфронтацию с Ираном, а не только с палестинцами".

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