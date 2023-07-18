В Иране заявили, что признают территориальную целостность каждой страны, включая Украину, и это должно быть главным приоритетом всех стран на основе международного права.

Иран обиделся на Россию за сомнения в его территориальной целостности и внезапно выступил с поддержкой территориальной целостности Украины. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, сообщает Nournews.

"Что касается Украины, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно же, мы продолжаем подчеркивать окончание войны путем политического диалога", - отметил Абдоллахиян.

При этом на брифиге Абдоллахиян указал, что в Тегеране не считают достаточными объяснения российских властей по поводу заявления, которое подписала Россия по итогам стратегического диалога с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Видео дня

Внезапный конфликт между Ираном и Россией

Ранее между Россией и Ираном возник конфликт в отношении территориальной целостности Ирана.

Так, Россия по итогам стратегического диалога с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива подписала заявление, в котором, в частности, ставится под сомнение принадлежность Ирану трех островов в вышеупомянутом заливе.

Иран выразил протест против оспаривания права собственности на острова в заливе и попросил Россию "исправить свою позицию" по этому вопросу.

Вас также могут заинтересовать новости: