Конфликт между Ираном и Израилем открывает дипломатические возможности для России.

В конфликте на Ближнем Востоке России, с одной стороны есть что терять, поскольку Иран является одним из ее главных союзников. Однако на самом деле для России как одного из крупнейших производителей нефти и газа в мире нестабильность в этом регионе очень выгодна, отмечает CNN.

На первый взгляд, у России проблемы. Иран был особенно полезным "стратегическим партнером" для Кремля, поставляя российской армии беспилотники Shahed для ее войны против Украины. В то же время большая часть производства этих беспилотников уже давно перенесена в Россию.

Кремль также испытывает чувство унижения от того, что ему приходится наблюдать за поражением своего ключевого союзника без возможности вмешаться. В то же время предполагаемый союз России с Ираном никогда не распространялся на защиту Исламской Республики, и Кремль не предлагал никакой военной поддержки, отмечает CNN.

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Крах иранского режима добавит Иран к растущему списку потерянных Кремлем союзников на Ближнем Востоке, включая Ирак, Ливию и Сирию. Но на самом деле этот конфликт очень выгоден Кремлю, и не только из-за увеличения финансовых потоков вследствия повышения цен на нефть. Конфликт между Ираном и Израилем также открывает дипломатические возможности для России:

"Теперь у Кремля есть вопрос, по которому он может совместно и продуктивно сотрудничать с США и, возможно, стать незаменимым партнером США, когда дело дойдет до восстановления мира в регионе".

Как напоминает CNN, с начала второго срока Трампа Вашингтон и Москва ищут способы расширить свои отношения за пределы войны в Украине:

"Судьба Ирана и его ядерные амбиции неожиданно вновь стали еще одной областью потенциального общего интереса, наряду с Арктикой, экономическим сотрудничеством и освоением космоса. Для Кремля — а может быть, и для Трампа — это большое благо. Однако не для осажденной Украины", - отмечает издание.

Трамп и Путин

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, и тот предложил ему "посредничество в переговорах с Ираном".

"Я ему ответил: окажи мне услугу — будь посредником у себя. Давай сначала займёмся Россией, хорошо? Я сказал: Владимир, давай сначала разберёмся с Россией. А этим можешь заняться потом. Но, думаю, там тоже всё уладится", - подчеркнул он.

Также заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предостерег Соединенные Штаты Америки от вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном.

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