По словам Пескова, американский журналист выгодно отличается от других "своим желанием слушать разные точки зрения".

Американский журналист Такер Карлсон, который недавно взял интервью у президента России Владимира Путина, многого не понимает как американец, но умеет слушать. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

В частности, спикера попросили прокомментировать последние высказывания Карлсона, в которых тот назвал тупостью тезис о денацификации Украины.

"Чем он отличается выгодно от других, это своим желанием слушать разные точки зрения и доводить их до своих слушателей и зрителей. А так он американец, очень много не понимает. Такер Карлсон - американский журналист и у него свое мировоззрение, и с очень-очень многим, что в нашей стране, он категорически не согласен", - сказал Песков.

При этом, по его словам, "сам тот факт, что он брал интервью у Путина, конечно, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру".

"Это было бы нелепо, и ни у кого таких намерений не было", - подчеркнул Песков.

Интервью Путина Карлсону

В феврале президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором, среди прочего, заявил, что РФ не начинала войну в 2022-м году.

Немалое количество времени Путин рассказывал Карлсону свою версию истории Украины. Он также сказал, что цель РФ - закончить войну, которую в 2014 году начала Украина.

На днях Такер Карлсон откровенно рассказал об интервью с Путиным. Американский журналист признал, что Кремль обзывает украинцев нацистами, чтобы демонизировать их.

Как сказал Карлсон, попытки Владимира Путина оправдать агрессию против Украины необходимостью провести "денацификацию" - это "самая тупая вещь" и не что иное, как попытка назвать украинцев "злом".

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