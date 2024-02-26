В случае военной агрессии Китая это ставит под угрозу жизнь американского военного персонала.

Член Палаты Представителей республиканец Майк Галлахер направил Илону Маску письмо, в котором говорится, что спутниковая широкополосная связь, предоставляемая через подразделение Starshield, неактивна на Тайване и недалеко от острова, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на копию письма.

"SpaceX, возможно, прекращает предоставлять услуги широкополосного доступа в Интернет на Тайване и вокруг него, возможно, нарушая договорные обязательства SpaceX с правительством США", – сообщил Галлахер со ссылкой на свои источники.

Конгрессмен выразил обеспокоенность из-за сложившейся ситуации. По его мнению, это, в частности, ставит под угрозу жизнь и здоровье американского военного персонала в случае китайской агрессии. Представители SpaceX отказались от комментариев.

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Ранее стало известно, что компания SpaceX заключила секретный контракт с правительством США на 1,8 миллиарда долларов на разработку секретной спутниковой программы под названием Starshield. Она предназначена для клиентов, занимающихся национальной безопасностью.

Фактически речь идет о военную версию Starlink. Спутники Starshield в два раза больше, чем гражданские. На них также установлена дополнительная сенсорная нагрузка для дистанционного зондирования Земли. Известно, что для системы используют значительно более мощное шифрование, чем для гражданской версии.

Starlink и российско-украинская война

Ранее сообщалось, что российские войска массово используют систему Starlink на оккупированных территориях. Для этого россияне покупают Starlink через Дубай с полностью лицензированными аккаунтами. Информацию подтвердили в украинской разведке.

Позже Илон Маск назвал сообщения "ложными". Он делает акцент на том, что SpaceX не продает прямо или косвенно терминалы россиянам.

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