В то же время лидеры стран Альянса получают возможность оценить состояние Байдена во время саммита НАТО на этой неделе в Вашингтоне.

Разведки Китая, России и Ирана изучают тайны Белого дома относительно здоровья президента США Джо Байдена. Вероятно, спецслужбы проинформировали свои правительства об очевидном снижении его умственной работы.

Об этом заявил экс-контрразведчик Агентства национальной безопасности Джон Шиндлер в своем информационном бюллетене Top Secret Umbra. Он заявил, что многолетнее молчание Белого дома относительно физического и психического состояния Байдена не ввело в заблуждение ни вражеских шпионов в Вашингтоне, ни союзников США.

В Вашингтоне проживает больше офицеров разведки, чем в любом другом городе мира. Выяснение того, что происходит в Белом доме, для многих из них является главным приоритетом. Шиндлер сказал, что в Белый дом могли проникнуть иностранные агенты - это произошло еще во времена администрации Никсона.

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Московская шпионская служба КГБ руководила "несколькими агентами" в Белом доме, которые предоставляли секреты кампании Никсона, чтобы проникнуть в штаб-квартиру Демократической партии в Уотергейте в 1974 году.

"Безусловно, у любого ветерана контрразведки возникают очевидные вопросы относительно щедро вознагражденных отношений Хантера Байдена с китайской разведкой всего несколько лет назад", - сказал он.

Хантер Байден и Джеймс Байден, брат президента, получили несколько миллионов долларов от связанных с Коммунистической партией Китая компаний, по данным следователей Конгресса.

В дополнение к агентам, иностранные спецслужбы могут получать информацию по сбору электронной разведывательной информации, включая перехват телефонных звонков, текстовых сообщений, электронной почты и группового онлайн-чата, сказал Шиндлер.

По его словам, любые разговоры официальных лиц Белого дома и близких союзников США о состоянии Байдена в уязвимых коммуникациях за последние четыре года были "примерно на 100%" перехвачены иностранными шпионами.

"Это означает, что наши враги, особенно Россия, Китай и Иран, знали о старении Джо Байдена задолго до того, как об этом сообщили американской общественности", - сказал Шиндлер.

Байден и его помощники настаивают, что он физически справляется со своей работой, и сопротивлялись любым призывам отказаться от своей кандидатуры на переизбрание после его широко раскритикованного выступления на дебатах с соперником от Республиканской партии Дональдом Трампом. Тревожные публичные примеры ухудшения здоровья Байдена не являются тайной, включая падение во время подъема по лестнице Air Force One и падение на сцене во время выступления.

Шиндлер сказал, что средства массовой информации не сосредоточились на повторяющихся ошибках президента, его неправильных заявлениях и порой непоследовательных замечаниях, которые могли указывать на более глубокие физические или психические проблемы.

"Благосклонные к демократам СМИ продолжали шараду в течение длительного времени, как желал Белый дом Байдена. Мы должны предположить, что Москву, Пекин и Тегеран не так легко обмануть", - сказал экс-разведчик.

Это, по его словам, вызывает тревогу относительно внешней политики Байдена, включая проблемный вывод американских войск из Афганистана, неспособность предотвратить российское вторжение в Украину в 2022 году и усиление китайской агрессии в Азии.

"После фиаско в Кабуле Россия, Китай и Иран стали более агрессивными в своих усилиях подорвать американскую гегемонию", - сказал Шиндлер, вспоминая войну в Украине и нападение на Израиль со стороны поддерживаемого Ираном ХАМАСа.

По его предположению, президент Китая Си Цзиньпин мог рассчитывать, что недоверчивый президент США не будет решительно реагировать на кризис в Тайваньском проливе.

Шпионы из Пекина, Москвы и Тегерана, опять же, "несомненно, знают больше о том, что происходит с Джо Байденом, о его настоящем состоянии, чем американский народ", сказал Шиндлер.

Лидеры стран Альянса получают возможность оценить состояние Байдена во время саммита НАТО на этой неделе в Вашингтоне.

Выборы в США: это стоит знать

Президент США Джо Байден сокращает разрыв от своего предшественника - республиканца Дональда Трампа в так называемых "колеблющихся штатах". Отмечается, что несмотря на провальные дебаты, действующий лидер США имеет хорошие шансы снова возглавить Белый дом.

Ранее более 150 влиятельных демократов призвали Джо Байдена сняться с выборов и уступить место другому представителю Демократической партии. Письмо подписали 168 влиятельных представителей Демпартии и ее сторонников.

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