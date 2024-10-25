Население Индонезии сейчас составляет более 280 миллионов человек. Больше только в Китае, Индии и США.

Индонезия выразила желание присоединиться к группе БРИКС. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

"Присоединение Индонезии к БРИКС является проявлением ее независимой и активной внешней политики. Это не означает, что мы входим в какой-то блок, но мы активно участвуем в каждом форуме", - сказал Сугионо, новоназначенный министр иностранных дел, который, как и многие индонезийцы, имеет только одно имя без фамилии.

Как пишет Reuters, до сих пор Индонезия, четвертая по численности населения страна мира, проводила внеблоковую внешнюю политику. Президент Прабово Субианто, который вступил в должность в воскресенье, неоднократно подчеркивал, что будет дружить со всеми странами, будь то Китай или Соединенные Штаты, и что Индонезия не присоединится ни к одному военному блоку.

Видео дня

Сугионо добавил, что членство БРИКС соответствует основным правительственным программам Индонезии, "особенно по продовольственной и энергетической безопасности, искоренению бедности и развитию человеческих ресурсов". Он добавил, что Индонезия рассматривает группу как "транспортное средство" для продвижения интересов Глобального Юга.

Расширение БРИКС: последние новости

Как писал УНИАН, изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, но в январе этого года к ним присоединились Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет. Позже свои заявки на вступление подали также Куба, Азербайджан, Турция, Малайзия и Шри-Ланка.

Также Россия хотела затянуть в это объединение еще и Казахстан, но президент страны Токаев заявил, что таких планов у него пока нет.

Также недавно появились слухи, что Индия блокирует вступление Турции в БРИКС из-за дружеских отношений Анкары с Пакистаном - врагом номер один для Индии.

Вас также могут заинтересовать новости: