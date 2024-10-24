По словам премьер-министра Индии, БРИКС не должен быть организацией, которая разъединяет.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что организация БРИКС не должна позиционировать себя как альтернативу глобальным объединениям, даже если члены-основатели, такие как Россия и Китай, намерены расширить группу, чтобы бросить вызов глобальному порядку, который возглавляют США. Об этом он сказал на закрытом пленарном заседании саммита лидеров БРИКС в Казани, передает Bloomberg.

"Мы должны быть осторожными, чтобы эта организация не приобрела имидж такой, что пытается заменить глобальные институты", - отметил Моди.

Он добавил, что группа должна работать над реформированием таких институтов, как Совет Безопасности ООН и многосторонние кредиторы.

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Также премьер-министр Индии заявил, что БРИКС должна подавать "пример миру", объединяясь в призывах к реформированию глобальных организаций.

"Мы должны дать миру понять, что БРИКС - это не организация, которая разъединяет, а организация, которая работает в интересах человечества", - подчеркнул политик.

В то же время Моди отреагировал на желание других стран присоединиться к БРИКС. Он считает, что готов принять их как "стран-партнеров", однако не как полноправных членов.

Саммит БРИКС - последние новости

Как писал УНИАН, российский МИД опубликовал итоговую декларацию саммита БРИКС, который проходит в Казани. В министерстве иностранных дел Украины отметили, что такая декларация показала фиаско РФ в попытках перетянуть участников группы на свою сторону относительно войны в нашей стране. В частности, в тексте есть критика западных санкций и призывы к недопущению вооруженных конфликтов "в том числе путем устранения их коренных причин".

Также сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл на саммит БРИКС и должен был встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам заместителя представителя генсека ООН, Гутерриш во время встречи должен был подтвердить "свою хорошо известную позицию относительно войны в Украине и условий справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН".

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