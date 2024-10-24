Эскперт рассказал, почему для Эрдогана так важно стать членом этой организации.

Индия блокирует вступление Турции в международную организацию БРИКС, из-за ее позиции Анкаре пока придется похоронить эту идею.

Об этом BILD рассказал экс-дипломат, эксперт по турецкой внешней политике "Фонда Карнеги за международный мир" Синан Ульге. По его словам, Нью-Дели выступает против членства Турции в БРИКС из-за ее хороших отношений с Пакистаном.

Аналитик говорит, что для президента Реджепа Тайипа Эрдогана членство в этой организации является попыткой изменить "стратегическую автономию" страны, показать Европейскому Союзу свое разочарование, а также поднять свой "политический престиж":

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"Эрдоган хочет показать, что он может одновременно сидеть за столами НАТО и БРИКС. Он считает себя посредником на международной арене".

Турция и БРИКС

В начале сентября СМИ сообщили, что Анкара еще несколько месяцев назад подала заявку на присоединение к организации. Ее одобрение сделало бы Турцию первой страной НАТО, которая является членом БРИКС.

Последний саммит БРИКС проходил в российской Казани. На эту встречу прибыл и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Премьер Индии Нарендра Моди во время своего выступления призвал не позиционировать БРИКС как антизападную организацию.

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