Аналитики отметили, что участие индийских военных в российских учениях в разгар вторжения РФ в Украину подтверждает дружеские связи Нью-Дели с Москвой.

Индия и Китай присоединятся к недельным военным учениям России "Восток-2022", которые начнутся на востоке страны.

Аналитики отметили, что участие индийских военных в российских учениях "Восток-2022" в разгар российского вторжения в Украину подтверждает дружеские связи Нью-Дели с Москвой, несмотря на укрепление стратегического партнерства с США, сообщает Голос Америки.

"Участие Индии в учениях в России не является чем-то необычным, но на этот раз она также имеет политическую окраску, - сказал Манодж Джоши, аналитику Observer Research Foundation в Нью-Дели. - Нью-Дели подчеркивает, что будет придерживаться независимой позиции относительно кризиса в Украине, и будет продолжать сохранять нейтралитет между США и Россией".

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Напомним, Индия воздержалась от осуждения вторжения России в Украину и не присоединилась к санкциям Запада против Москвы. Импорт нефти из РФ в Индию резко вырос в этом году, потому что страна получает выгоду из значительных скидок.

Индия аргументирует закупки нефти как необходимые для развития страны, страдающей от дефицита энергоресурсов. "Мы очень открыты в отношении наших интересов, - заявил ранее министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар. - В моей стране доход на душу населения - $2000. Это не те, кто могут платить более высокие цены на энергоресурсы".

Хотя Индия сейчас закупает оружие в других странах, в частности в Израиле и США, значительная часть имеющегося оружия в стране - российского происхождения. Поэтому, как отметили аналитики, Индия вряд ли в ближайшее время отвернется от России.

"Индия имеет важные отношения с Москвой в оборонной сфере, и она на самом деле не заинтересована в украинском кризисе, - сказал Джоши. - Если поддержка связей с Россией отвечает нашим национальным интересам, мы это делаем - это позиция Индии".

Пока что Вашингтон, похоже, воспринял позицию Индии. Отвечая на вопрос об участии Индии в военных учениях "Восток-2022", пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сказал, что США признают, что переориентация внешней политики страны является долгосрочным вызовом.

"В то же время мы также признаем, что во всем мире есть страны, которые имеют давние отношения, включая отношения безопасности, с такими странами, как, например, Россия, - сказал он журналистам на брифинге. - Переориентировать внешнюю политику страны, учреждение безопасности страны или практику оборонных закупок в сторону от такой страны, как Россия, - это не то, что мы можем сделать за одну ночь".

Однако есть вопросы относительно того, как долго Индия сможет держаться между США и РФ, на фоне углубления напряженности между двумя странами.

Аналитики в Вашингтоне предполагают, что США заняли стратегическую позицию и пытаются убедить Нью-Дели, что долгосрочное партнерство с Москвой в сфере безопасности является нежизнеспособным.

"Вашингтон, безусловно, обеспокоен длительным безопасности партнерством Нью-Дели с Москвой, - сказал Майкл Кугельман, заместитель директора азиатской программы Центра Вильсона. - В ближайшие месяцы мы можем ожидать, что Вашингтон докажет Нью-Дели, что Россия под санкциями и без денег, больше не будет иметь возможности производить и экспортировать оружие Индии".

Индия, со своей стороны, сохраняла сдержанную позицию в отношении российских учений — официальной информации о ее участии не было, но источники в Министерстве обороны подтвердили участие контингента из Индии.

Военное партнерство Индии с США быстро растет на фоне беспокойства относительно Китая. В середине октября Индия и США проведут совместные военные учения в рамках ежегодных учений, известных как Yudh Abhyas или War Practice. Место проведения учений, которые, согласно сообщениям, будут проходить в 100 км от спорной границы Индии и Китая, является важным.

Для Нью-Дели также сложно найти баланс между Россией и партнерами в группе "четверки", которая состоит из Индии, США, Японии и Австралии. Согласно сообщению газеты Deccan Herald, Индия не примет участия в военно-морских учениях в Японском море. Нью-Дели имеет тесные связи с Токио, который вместе с США и Австралией является важным партнером в усилиях против экспансионизма Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Укрепление российско-китайских отношений также может стать причиной беспокойства для Нью-Дели, поскольку напряженность между Индией и Пекином из-за пограничных споров не уменьшается. Хотя Пекин ранее присоединился к учениям с Москвой, его участие в военных учениях "Восток-2022" отражает рост оборонных связей между двумя странами на фоне напряженности с Западом, отметили аналитики.

"Это первый случай, когда НОАК (Народно-освободительная армия Китая) направила свою армию, флот и воздушные силы одновременно на совместные учения с Россией, — отметил Бонни С. Глейзер, директор Азиатской программы в Германском фонде Маршалла. - Со сближением Москвы и Пекина можно ожидать, что двусторонние военные связи также, вероятно, увеличатся".

С точки зрения России, участие как Индии, так и Китая, которые имеют напряженные двусторонние связи друг с другом, подчеркивает намерение страны укрепить связи с обеими крупными экономиками Азии.

Джаганнатх Панда, председатель Стокгольмского центра по вопросам Южной Азии и Индо-Тихоокеанского региона, заявил, что Москва надеется обеспечить "евразийское единство" против Запада, "благодаря своему традиционному партнерству с Индией и идеологической дружбе с Китаем.

"Такая роль послужила Москве в Украине, поскольку обе страны воздержались от осуждения действий России", - сказал Панда.

Как сообщал УНИАН, 17 августа стало известно, что на территории России с 30 августа по 5 сентября пройдут военные учения "Восток-2022". В них примут участие Китай, Индия, Беларусь, Таджикистан, Монголия и другие страны.

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