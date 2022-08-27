Он считает, что Европа не может продолжать противопоставлять "бонсай-армии" более угрожающему стратегическому ландшафту, включая противников, использующих высокоинтенсивную войну.

Европейцы должны совместно обдумать свои возможности в случае интенсивной войны и сотрудничать для улучшения своей обороноспособности в условиях новых стратегических вызовов.

Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы.

По его словам, это лето добавило поводов задуматься о европейской обороне и ее будущем. Боррель отметил, что основной целью европейских армий в течение последних 20 лет были "экспедиционные операции", такие как в Афганистане, Ираке и Сахеле. Он отметил, что в течение этого времени произошла серия резких и несогласованных сокращений оборонных бюджетов по всей Европе (лишь частично отмененных в последние годы), именно тогда, когда США, Китай, Россия и другие значительно увеличили свои (Европа +20%, Россия +300 % и Китай + 600%). "Следовательно, относительный разрыв между европейскими странами и другими резко увеличился. Как я неоднократно утверждал, это то, что мы должны срочно решить" - подчеркнул он.

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В заметке Борредь обратил внимание на Китай. "Сейчас его военно-морской флот имеет больше кораблей, чем флот США. Кроме того, мы видели этим летом вокруг Тайваня, как Китай готов использовать свои вооруженные силы, чтобы посылать четкие сигналы", - отметил он.

В то же время, по словам Борреля, европейские вооруженные силы превратились в своеобразные "бонсай-армии".

"Европейские армии "выхолостили" и описали как "бонсай-армии": они выглядят как настоящие, но сократились до миниатюрных версий", - считает дипломат.

В качестве примера он привел заявление начальника Генерального штаба Франции, который открыто поставил под сомнение способность французской армии вести конфликт "высокой интенсивности" на европейской земле.

"Вопрос в том, что делать. К какому типу конфликтов мы готовим наши армии и решения вытекающие с этого с точки зрения позиции, бюджет, обучения? Мы не можем продолжать противопоставлять "бонсай-армии" более угрожающему стратегическому ландшафту, включая противников, использующих высокоинтенсивную войну. В то же время мы не можем делать вид, что довольны нашим опытом экспедиционной войны" - отметил Боррель.

"Все это требует готовности глубоко и серьезно подумать о выборе и компромиссах, с которыми мы сталкиваемся, и принимать соответствующие решения. Истинный смысл заключается в том, чтобы обдумывать это вместе, как европейцы. Наши армии должны быть способными вести как территориальную оборону, так и асимметричную войну на расстоянии", - отметил он.

По словам Борреля, это надо делать в рамках НАТО, поскольку почти все страны-члены ЕС сейчас являются членами Альянса.

"Но мы также должны быть в состоянии полагаться на себя и продемонстрировать нашу стратегическую ответственность, когда наши интересы безопасности находятся под угрозой на наших границах и за их пределами. Вот почему страны-члены ЕС должны лучше инвестировать вместе и сотрудничать в сфере обороны", - сделал вывод главный дипломат ЕС.

Как сообщал УНИАН, представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель заявил, что европейцы готовят специальную миссию для тренировок украинских бойцов. Подготовка будет проходить в соседнем с Украиной государстве.

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