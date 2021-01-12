Ранее в ФБР предупредили, что в столицах всех 50 штатов США и непосредственно в Капитолии с 16 по 20 января готовятся вооруженные акции протеста.

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Колумбия, который будет действовать с 11 по 24 января.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Президент приказал Федеральной помощи дополнить усилия округа в реагировании на чрезвычайные условия, возникшие в результате 59-й инаугурации президента.

"Постановление президента уполномочивает Министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, координировать усилия по оказанию помощи в случае стихийных бедствий", - говорится в сообщении.

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Агентство уполномочено обнаруживать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее в ФБР предупредили, что в столицах всех 50 штатов США и непосредственно в Капитолии с 16 по 20 января готовятся вооруженные акции протеста.

Подготовка к импичменту Трампа: что известно

11 января Палата представителей Конгресса США обнародовала проект резолюции, начинающей процесс провозглашения импичмента действующего президента Дональда Трампа.

Демократы намерены обвинить Трампа за его роль в беспорядках, которые происходили во время штурма Капитолия на прошлой неделе.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы призывают вице-президента США Майка Пенса в течение 24 часов объявить о применении 25-й поправки к Конституции США, чтобы устранить Трампа от власти. Если этого не произойдет, демократы вынесут рассмотрение вопроса импичмента в сессионный зал.

Инаугурация Байдена

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.

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Автор: Денис Прядко