Также стало известно, что Херд жаловалась своему психотерапевту, якобы Джейсона Момоа требовал ее увольнения, приходя на съемки в образе Джонни Деппа.

Скандальный бизнесмен Илон Маск угрожал кинокомпании Warner Bros., которая хотела уволить его бывшую Эмбер Херд из фильма "Аквамен 2", выход которого запланирован на декабрь 2023 года.

Как пишет Variety, еще в середине сентября этого года на Reddit всплыли новые документы, касающиеся скандального судебного процесса между голливудскими экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд.

Сообщется, что поклонники актера заплатили судебные издержки за публикацию документов терапевта Херд, доктора Доун Хьюз. Необработанные записи, записанные в блокноте, были частью прошлогоднего судебного процесса и в них Херд жаловалась на враждебную атмосферу на съемочной площадку "Аквамена".

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"Джейсон (Момоа, исполнитель роли Аквамена – ред.) сказал, что хочет, чтобы меня уволили", – говорится в записях. – "Джейсон пьян – опоздал на съемочную площадку. Одевается как Джонни".

Хотя представитель Момоа отказался от комментариев по этому поводу, представитель DC опроверг слова Херд, заявив: "Джейсон Момоа всегда вел себя профессионально на съемках "Аквамена и затерянного королевства".

Это мнение поддержали и другие источники издания. "Джейсон работает изо всех сил, любит время от времени выпить пива, как и все, но не появляется на съемочной площадке пьяным", – сообщил инсайдер, который был на съемках фильма в Лондоне в 2021 году, добавив, что две звезды ладили между собой. "И он не одевался, как Джонни Депп. Он всегда одевался в этом богемном стиле".

Как пишет издание, сама Херд отказалась от комментариев, но источник, близкий к актрисе, подтвердил, что записи касаются съемочной площадке "Аквамена 2" и отражают сеанс, состоявшийся 27 декабря 2021 года. Другой источник, близкий к актрисе, говорит, что ее адвокаты пытались предотвратить обнародование этих терапевтических записей, которые были представлены в суде на запрос адвокатов Деппа.

При этом отмечается, что Момоа был не единственным из команды "Аквамена", на кого во время сеансов терапии жаловалась Херд. Также она заявляла, что чувствует себя лишенной поддержки со стороны режиссера фильма Джеймса Вана и что с ней обращаются как с изгоем из-за громкой судебной тяжбы с бывшим мужем.

Ван отказался от комментариев, тогда как представитель DC заявил: "Джеймс известен тем, что относится к членам своего актерского состава и съемочной группы с величайшим уважением и способствует созданию позитивной атмосферы сотрудничества на съемочной площадке – фильмы "Аквамен" не были исключением".

При этом источники Variety с обеих сторон все же подтвердили, что Херд чуть не уволили из "Аквамена 2". Отмечается, что после выхода первого фильма в 2018 году, киностудия и Ван решили исключить актрису из сиквела из-за отсутствия у нее химии с Момоа – они отправили соответствующее письмо ее адвокату Карлу Остину, информируя его о своем решении. Источники подчеркивают, что решение уволить Херд не было связано с Деппом и имело место до того, как он подал иск против актрисы в 2019 году. При этом Момоа якобы не участвовал в принятии таких решений. В то же время, другой источник опроверг версию об отсутствии химии между актерами, отметив, что Херд провела соответствующий тест на химию с Момоа, прежде чем получить роль Меры, и обошла двух других актрис, претендовавших на роль.

Как пишет издание, в конечном итоге студия так и не уволила Херд, потому что ее бывший Илон Маск (ходят слухи, что их роман закрутился еще тогда, когда Херд была замужем за Деппом – ред.), заставил одного из своих адвокатов отправить Warner Bros. гневное письмо с угрозами "спалить все дотла", если актрису не вернут в продолжение фильма, сообщил один из источников, знакомый с закулисной битвой Warner Bros. против Херд. Маск не ответил на просьбу издания о комментариях.

Отметим, первый трейлер супергеройского фильма "Аквамен и затерянное королевство" (Aquaman and The Lost Kingdom) вышел 14 сентября 2023 года. Из трейлера зрители узнали, что события фильма происходят через несколько лет спустя после финала первой части. Теперь Артур Карри – новый король Атлантиды и одновременно новоиспеченный отец. Однако старые враги возвращаются, желая уничтожить все, что дорого для Аквамена. Примечательно, что хоть из трейлера и можно догадаться, что Карри связал свою судьбу с Мерой, однак персонаж Эмбер Херд был показан в ролике лишь два раза мельком. Насколько сильно была сокращена роль актрисы, пока что предположить сложно.

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