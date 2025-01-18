По словам канцлера Германии, американский миллиардер поддерживает ультраправых во многих странах.

Дружеские отношения миллиардера Илона Маска с ультраправыми "ставит под угрозу" демократию в Европе. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине, передает Politico.

"Он поддерживает ультраправых повсюду в Европе - в Великобритании, Германии, многих других странах - и это то, что абсолютно неприемлемо. Это ставит под угрозу демократическое развитие Европы, это ставит под угрозу наше сообщество, и это необходимо критиковать", - подчеркнул политик.

По словам Шольца, он не против того, чтобы Маск выражал свою свободу слова, однако добавил:

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"Его переход на сторону ультраправых, то ли из бизнес-интересов, то ли по причинам, связанным с его собственной политической позицией, является неприемлемым".

В издании напомнили, что Маск поддержал правых деятелей и идеи по всему миру, а именно ультраправую "Альтернативу для Германии" на предстоящих досрочных федеральных выборах, которые состоятся 23 февраля.

"Магнат социальных сетей также является одним из самых ярых сторонников Дональда Трампа, благодаря чему вошел в ближайшее окружение новоизбранного президента США, а также поддержал британскую праворадикальную партию "Реформы Великобритании", и есть предположение, что вскоре он может начать финансировать эту партию", - подчеркнули в Politico.

Вмешательство Маска в европейскую политику - последние новости

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Илона Маска за вмешательство в европейскую политику.

"Кто мог себе представить десять лет назад, если бы нам сказали, что владелец одной из крупнейших социальных сетей в мире поддержит новое международное реакционное движение и непосредственно вмешается в выборы, в частности в Германии", - отметил он.

Кроме того, Илон Маск предложил США "освободить народ Британии от их тиранического правительства". В то же время премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре назвал "тревожным" то, что миллиардер вмешивается в политику других стран.

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