Основатель Microsoft убежден, что именно они, а не Google, должны была создать альтернативу iOS для мобильных устройств.

Билл Гейтс признался в "одной из величайших ошибок всех времен", которую он допустил на посту руководителя Microsoft. Об этом предприниматель сказал во время венчурного фонда Village Global, пишет Gizmochina.

В частности, Гейтс считает, что Microsoft, а не Google, должна была создать альтернативу iOS для мобильных устройств, которой стал Android. С 2000 года компания развивала свою мобильную платформу Windows Mobile, но позволила себе однажды "выпустить мяч из поля зрения".

Хронология выхода на рынок

iPhone от Apple – июнь 2007 года

Первые устройства на Android – сентябрь 2008 года

Windows Phone 7 от Microsoft – октябрь 2010 года

К тому времени рынок мобильных ОС был практически полностью захвачен, а Android и iOS в совокупности занимали 99,9% доли рынка.

Видео дня

"В мире программного обеспечения победитель получает все. В мире было место только для одной мобильной ОС для "не-Apple устройств". Я допустил роковую ошибку, неумело управляя Microsoft в то время, когда требовалось вкладывать все силы в нашу мобильную платформу. В итоге она не стала тем, чем оказалась Android. И теперь Android является единственной альтернативой iOS", – заявил Билл Гейтс.

Также он добавил, что цена этой ошибки, составляет 400 миллиардов долларов, которые могли бы перейти от Google в Microsoft, если бы создатель Windows занял второе место в секторе мобильных ОС.

Размышления Гейтса не остались незамеченными Ричем Майнером, сооснователем Android. По его словам, он лично участвовал в создании мобильной ОС для того, чтобы предотвратить монополизацию мобильного рынка со стороны Microsoft, подобную той, что произошла на рынке ПК и затормозила инновации.

Ранее УНИАН рассказывал, что Microsoft планирует вернуться на рынок смартфонов с вращающимся на 360 градусов девайсом. Возможно, это переосмысленный Surface Duo 3, который так и не вышел

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, эксперты AnTuTu публиковали рейтинг самых мощных и быстрых Android-устройств. На первое место вырвалсяі игровой флагман с Китая, дебютировавший несколько недель назад.

Вас также могут заинтересовать новости: