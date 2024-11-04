'Иисус не осуждал': патриарх Кирилл поддержал смертную казнь

Он заявил, что "убийство человека в наказание за его преступления - это крайняя мера", но Священное Писание это допускает.

Патриарх РПЦ Кирилл заявил о допустимости смертной казни в России. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с участниками программы "Время героев", пишет "Дождь".

Кремлевскому патриарху задали вопрос о необходимости смертной казни в России. Он ответил, что "смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории", а Иисус Христос ее якобы "не осуждал", хоть и сам стал ее жертвой.

По его словам, "убийство человека в наказание за его преступления - это крайняя мера", но Священное Писание это допускает.

Видео дня

"В слове Божьем есть такие слова: "Извлеките зло от вас самих". То есть если есть человек опасный для общества и если его невозможно никак изолировать, его надо убрать. Вот почему смертная казнь не осуждается в Священном Писании. Господь Иисус Христос сам был незаконно подвергнут смертной казни, и, однако, святые апостолы не стали говорить: "Вот после такого, такой несправедливости, когда Господь наш Иисус Христос был подвергнут смертной казни, мы все должны провозглашать, что это страшно и грех оказывать другому человеку наказание через прекращение жизни. Нигде ничего такого не было сказано", - сказал он.

Патриарх отметил, что "церковь никогда не настаивала на том, что надо отменить это наказание". При этом он уточнил, что приветствует мораторий на это наказание, действующий сейчас в России.

Патриарх Кирилл - последние новости и заявления

Как сообщал УНИАН, патриарху Кириллу стало плохо после выступления в Санкт-Петербурге на форуме объединенных культур. Во время выступления патриарх РПЦ рассказывал о "смирении" России. В частности, он заявил, что РФ "никого не оккупирует, а спокойно идет своим историческим путем". Гундяев убеждает, что в русском народе сочетаются "божественное и человеческое", поэтому страна-оккупант "будет непобедимой".

Впоследствии Глава РПЦ Кирилл призвал к молитвам за кремлевского диктатора Владимира Путина и пообещал "вечную жизнь" российским солдатам, погибшим на войне в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: