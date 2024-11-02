Опубликована книга Гундяева, в которой он рассуждает о "падшей природе человека".

Глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) призвал к молитвам за кремлевского диктатора Владимира Путина и пообещал "вечную жизнь" российским солдатам, погибшим на войне в Украине.

Как сообщает "Дождь", в октябре была опубликована книга патриарха Кирилла под названием "За Русь Святую: патриотизм и вера", в которой содержатся обращения к россиянам о поддержке Путина, Кремля и солдат, которые участвуют в войне против Украины. Кирилл называет Путина одной из ключевых фигур в борьбе с современными "угрозами" и обещает "вечную жизнь" погибшим в войне.

"Кирилл призывает ​​молиться за российскую власть, армию и Путина. По мнению патриарха, РПЦ нужно "мобилизоваться" вместе с военными и политическими силами страны. Ссылаясь на "Евангелие от Иоанна", Кирилл обещает погибшим российским военным вечную жизнь: "Сия есть жизнь вечная – и ты идешь на подвиг, отдаешь свою физическую жизнь, но помни: ты не погибнешь, ты не умрешь, ты будешь жить", — сказано в публикации.

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В книге страна-агрессор обозначена как "миролюбивое государство" и "остров свободы", который защищает от "бесовщины" современного мира.

Патриарх Кирилл - новости

Как сообщал УНИАН, патриарху Кириллу стало плохо после выступления в Санкт-Петербурге на форуме объединенных культур. Во время выступления патриарх РПЦ рассказывал о "смирении" России. В частности, он заявил, что РФ "никого не оккупирует, а спокойно идет своим историческим путем". Гундяев убеждает, что в русском народе сочетаются "божественное и человеческое", поэтому страна-оккупант "будет непобедимой".

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