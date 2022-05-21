Ходорковский и Каспаров попали в список "иноагентов" за "осуществление политической деятельности".

Минюст России внес в реестр "иностранных агентов" шахматиста Гарри Каспарова и бизнесмена Михаила Ходорковского.

Как сообщает "Медуза", Ходорковский и Каспаров попали в список физических лиц - "иноагентов" за "осуществление политической деятельности".

Ходорковского Минюст России связал с Украиной, а Каспарова - с Украиной и Human Rights Foundation.

Напомним, ранее в список "иноагентов" попал рэпер Алишер Моргенштерн.

Сейчас в списке физлиц-"иноагентов" семь человек. Ходорковский, Каспаров, а также ведущий Евгений Киселев, журналист Матвей Ганапольский, соратник Алексея Навального Леонид Волков, политик Владимир Кара-Мурза и рэпер Алишер Моргенштерн.

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