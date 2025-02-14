В связи с этим он посоветовал Европе уже сейчас начать заниматься своей безопасность.

Европа должна инвестировать в свою оборону уже сейчас, потому что присутствие США на континенте не будет длиться "вечно".

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, пишет Financial Times (FT). Он детализировал, что Вашингтон понимает важность американских войск в Европе как сдерживающего фактора и как части единства альянса, но будущее зависит от потребностей США и способности Европы "активизироваться", сказал он.

"Сейчас самое время инвестировать, потому что нельзя делать предположения, что присутствие Америки будет длиться вечно", - предупредил глава Пентагона.

Видео дня

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европа "должна играть большую роль в собственной безопасности".

Выступая в начале двусторонней встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми на Мюнхенской конференции, Вэнс выразил удолетворение тем, что и в Великобритании понимают эту необходимость.

Лэмми сказал: "Мы стремимся усилить свою оборону и призываем всю Европу делать то же самое. И, конечно, у нас есть важные вопросы для обсуждения по Украине и того, как мы поддерживаем ее в этот сложный период".

Высказывания Трампа о безопасности Европы

Президент США Дональд Трамп акцентировал внимание на том, что США не должны нести всю финансовую и военную нагрузку по обеспечению безопасности европейских стран. Он заявлял, что европейские члены НАТО должны увеличить расходы на оборону.

Трамп часто критикует государства, которые не выполняют обязательства по расходам на оборону, установленным НАТО - 2% от ВВП. Он утверждает, что многие европейские страны, включая Германию, не тратят достаточно на свою армию и полагаются на США, что делает Америку слишком уязвимой для возможных рисков.

Вас также могут заинтересовать новости: