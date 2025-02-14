Теперь, как предположило издание, Путин будет требовать от Трампа жесткого договора по Украине на собственных условиях.

Объявление президента Дональда Трампа о переговорах с РФ дало российскому диктатору Владимиру Путину то, чего он давно требовал: прямые переговоры с США по Украине.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), Кремль давно пытался исключить Украину и ее европейских союзников из таких переговоров. В Москве намекали, что Вашингтон несет ответственность за затягивание войны, поэтому только он может договариваться с РФ о ее прекращении.

"Но если руководствоваться заявленными позициями Путина по Украине, то обещанные Трампом переговоры будут долгими и затяжными - РФ согласится на прекращение огня только в том случае, если США прекратят поддержку Украины и будут наложены ограничения на ее способность защищать свою территорию", - написало издание.

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Как отметил WSJ, аналитики говорят, что Путин готов вести долгую игру с целью добиться от США жесткой сделки на своих условиях. Военные эксперты добавили, что РФ может продолжать воевать против Украины по крайней мере еще год-полтора с имеющимися у нее людскими ресурсами и оружием.

"Это пока промежуточная победа. Конечная победа Путина - гарантировать, что Украина не попадет в западный лагерь и не будет лишена возможности делать суверенный выбор в отношении своих мер безопасности", - сказал Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги в Берлине.

"Администрация Трампа пошла на публичные уступки Путину еще до начала переговоров", - констатировал министр обороны Германии Борис Писториус.

Между тем, вчера в Кремле царило ликование. "Путин одержал победу над всеми", - заявила ведущая пропагандистка РФ Ольга Скабеева, а популярный таблоид "Комсомольская правда" написал, что "Трамп подписал смертный приговор Зеленскому".

Издание отметило, что на самом деле для Путина обещание Трампа провести переговоры - это первый шаг к прекращению войны на условиях РФ после трех лет жестоких боев.

В добавок глава Пентагона Пит Хегетс заявил, что идея о том, что Украина может вернуть большую часть земель, захваченных Россией, нереалистична, и сенат США утвердил Тулси Габбард, известную противницу Украины, на должность директора нацразведки.

Это также представляет собой сатисфакцию для российского диктатора, который терпел унизительные неудачи на поле боя в Украине.

Издание напомнило, что Путин неоднократно пытался обойти украинцев, добиваясь большой сделки по Украине путем прямых переговоров с США, чья финансовая и военная помощь была спасательным кругом для украинцев с первых дней войны.

"Как минимум, Россия хочет сделать Украину кастрированным государством с дружественным Москве правительством, постоянно уязвимым для российской военной агрессии", - подчеркнуло издание.

По мнению бывшего сотрудника европейской разведки, Россия будет настаивать на очень жесткой сделке с Трампом, именно потому, что у Москвы есть ресурсы, чтобы продолжать бороться за уступки со стороны Трампа и Украины.

Габуев отметил, что конечная цель Путина в переговорах с американской стороной - не просто закрепить свои достижения на Украине и не допустить возобновления боевых действий после любого соглашения о прекращении огня, но и гарантировать, что Украина не сможет в будущем противостоять России военным путем. "Целью будет не только контроль над территориями, но и предоставление Киеву поверхностных или нулевых гарантий безопасности со стороны Запада. Что, по мнению Кремля, приведет к постепенному краху Украины", - констаировал он.

Кроме того, как утверждает WSJ, Путин рассматривает прямые переговоры с США как шанс обеспечить более масштабный геополитический пакт, подобный тому, который был согласован после Второй мировой войны и предусматривал реорганизацию Восточной Европы в советские и западные сферы влияния.

Переговоры США и РФ по Украине

Вчера европейские чиновники выразили обеспокоенность по поводу идеи двусторонних переговоров США и России по Украине, которые, по словам Трампа, могут начаться в ближайшее время. Европейцы потребовали, чтобы Евросоюз и Киев были вовлечены в любые переговоры по прекращению войны.

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