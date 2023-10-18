Они удерживают сейчас не всех захваченных в первый день войны заложников.

В ХАМАС готовы отпустить пленных, которых боевики захватили во время нападения на Израиль. Это станет возможным в случае прекращения ударов по Сектору Газы.

Как рассказали NBC два источника, ХАМАС готов освободить имеющихся заложников через час после прекращения ударов по Сектору Газы.

При этом, по словам боевиков, они удерживают не всех захваченных в первый день войны заложников. Некоторые из них якобы находятся под контролем Исламского джихада, а некоторые - у "случайных оппортунистов из Газы".

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Вторжение ХАМАС в Израиль

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2023 года террористическое группировка ХАМАС напала на Израиль. Число подтвержденных жертв атаки ХАМАС составляет более 1400 человек. Среди них граждане Израиля, США, Украины, Таиланда, Франции и других стран. Раненых более 3,5 тысяч.

В ответ Израиль начал операцию "железные мечи" - начал удары по территории сектора Газа. В связи с этим ХАМАС пригрозил казнить гражданских заложников.

В то же время премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль планирует уничтожить ХАМАС в Секторе Газа.

В США заявили, что к вторжению боевиков ХАМАС в Израиль причастны Российская Федерация, Китай и Иран.

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