Он говорит, что эти государства работают на подрыв интересов США во всем мире.

К вторжению боевиков ХАМАС в Израиль причастны Российская Федерация, Китай и Иран. Такое заявление сделал конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в эфире Fox News.

"Представители ХАМАС находились в Москве непосредственно перед своим жестоким вторжением в Израиль. Факт заключается в следующем: Россия, Китай и Иран соучаствуют в этом и работают на подрыв партнеров и интересов США во всем мире", - написал он в микроблоге X (Twitter).

Китай и Россия хотят, чтобы их нарратив был таким: "Мы помогаем палестинцам и арабским нациям против оккупанта Израиля и против большого государства США", добавил Маккол. "Мы не хотим, чтобы это переросло на такой уровень, но такова реальная картина", - подчеркнул он.

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Реакция РФ, Ирана и Китая на нападение ХАМАС

Как известно, диктатор Путин ранее заявил, что Москва выступает за создание независимого палестинского государства. Он также "выразил обеспокоенность" из-за возможной наземной операции Израиля на территории сектора Газа.

В Китае заявили, что военный ответ Израиля на нападение "зашел слишком далеко". Представитель МИД призвал к прекращению огня и возобновлению переговоров.

Тем временем Иран открыто поддержал нападение боевиков ХАМАС. Там называют происходящее "законной самозащитой", а также, по данным СМИ, угрожают вмешаться в конфликт, если ЦАХАЛ начнет наземную операцию.

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