Геннадий Гудков считает, что Путин сам себя загнал, как крыса, в угол.

Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков заявил, что 2023 год будет не только годом победы Украины, но и годом, когда война начнется на территории России. Он может стать самый драматическим и сложным в истории современной РФ.

"Я например тоже считаю, что 2023 год - решающий, он по идее должен привести к перелому и может быть окончанием войны путем разгрома российской армии или ее выводу, осознанному и полному. Что-то должно произойти по крайней мере совершенно точно. К концу года мы будем иметь полную картину вообще дальнейшего сценария, понимание когда и как что закончится. Вот я думаю что, так это вообще будет самый сложный, самый тяжелый, самый драматичный год в современной истории России. Такого года еще не было, и дай Бог, чтобы больше не было никогда", - сказал он в эфире с Марком Фегиным.

Гудков считает, что Путин сам себя загнал, как крыса, в угол и теперь пытается из этого угла выйти, но похоже, что выхода оттуда уже нет.

Прогнозы о ходе войны: подробности

Перед новым годом издание Financial Times опубликовало анализ, в котором отмечалось, что после десяти месяцев полномасштабного российского вторжение в Украину очевидно, что война не закончится в ближайший год.

Директор Национальной разведки США Айрил Хейнс сказала, что для продвижения вперед и достижения победы Украине будет чрезвычайно важно получить существенную военную и экономическую помощь от зарубежных партнеров.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может одержать победу в войне с РФ уже в этом году при условии, что украинцы будут сохранять единство.