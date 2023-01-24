Там заявили, что война не зашла в тупик.

Для продвижения вперед и достижения победы Украине будет чрезвычайно важно получить существенную военную и экономическую помощь от зарубежных партнеров.

Об этом сказала директор Национальной разведки США Айрил Хейнс, передает Голос Америки. По ее словам, война в Украине не зашла в тупик, а украинские, и российские войска сталкиваются с серьезными вызовами.

"Это не тупик. На самом деле это острый конфликт, где буквально за каждые сто метров ведется борьба на передовой", - сказала Хейнс. "Для Украины будет чрезвычайно важно получить существенную военную и экономическую помощь для продвижения вперед, чтобы они могли продолжать делать то, что они героически делают".

Помощь США Украине

С начала полномасштабной войны России против Украины США предоставили Украине вооружение на миллиарды долларов.

Вашингтон намерен передать украинской армии боевые бронированные машины Stryker, а также малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB.

Кроме того, в Пентагоне подтвердили, передающие Украине боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее.

Одновременно в Конгрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над оккупантами.

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