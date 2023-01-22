По его словам, скорость получения победы также зависит от нескольких факторов.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может одержать победу в войне с РФ уже в этом году при условии, что украинцы будут сохранять единство.

"Скорость (завершение войны. – ред.) зависит от нескольких вещей: прочности внутри Украины и прочности извне – помощи партнеров. Нельзя допускать замедления процессов что извне, что внутри, потому что это будет затягивать войну", - отметил он во время встречи со студентами Киевского национального университета им. Т. Шевченко, сообщает сайт президента.

Зеленский отверг утверждение о необязательности победы Украины или допустимости частичной победы.

Видео дня

Окончание войны в Украине

Перед новым годом издание Financial Times опубликовало анализ, в котором отмечалось, что после десяти месяцев полномасштабного российского вторжение в Украину очевидно, что война не закончится в ближайший год.

При этом западные партнеры Украины усиливают риторику относительно увеличения военной помощи Киеву, которая бы позволила не затягивать войну и победить российских оккупантов в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: