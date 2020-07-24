Путинские наемники ЧВК "Вагнера" активно воюют в Ливии – разведка США

По данным разведки США, Россия поставляла силам Вагнера в Ливию бронетехнику, системы ПВО, боеприпасы и другие материалы.

Африканское командование США получила новые сведения, что Россия через "группу Вагнера" продолжает размещать военную технику в Ливии и поставлять оружие на передовую.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Россия продолжает играть бесполезную роль в Ливии, поставляя материалы и оборудование «группе Вагнера». Данные визуальной разведки продолжают разоблачать их постоянные возражения", - заявил генерал-майор Корпуса морской пехоты США Брэдфорд Геринг.

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Он отметил, что такими действиями РФ продолжает нарушать резолюцию Совбеза ООН 1970 года.

США оценивают, что Россия поставляла силам Вагнера, действующим в Ливии, бронетехнику, системы ПВО, боеприпасы и другие материалы.

"Тип и объем оборудования демонстрируют намерение использовать возможности для ведения наступательных боевых действий, а не для оказания гуманитарной помощи, и указывают на то, что российское Министерство обороны поддерживает эти операции", - подчеркнул Геринг.

Как сообщал УНИАН, Ливия уличила так называемых бойцов армии Вагнера в использовании химического оружия.

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